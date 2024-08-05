CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına Asu Kaya seçildi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı'nda, 662 kayıtlı delegenin 477 oyunu alan Asu Kaya Genel Başkanlığa seçildi.

CHP 15. Kadın Kolları Olağan Kurultayı, "Eşitlik ve Adalet" temasıyla ATO Congresium'da dün (4 Ağustos) Pazar gerçekleştirildi.

Kurultay süreci devam ederken adaylardan CHP Kadın Kolları MYK Üyesi Merve Kır, Anadolu Kadın Hareketi Derneği Başkanı Birsen Temir Saraç ve eğitimci Birsen Bayar adaylıktan çekildi. Kurultayda, başkanlık için mevcut başkan Aylin Nazlıaka ile CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya yarıştı.

Seçime devam eden iki aday için yapılan kurada, Aylin Nazlıaka'nın ilk sırada, Asu Kaya'nın ise ikinci sırada konuşma yapması belirlendi.

"Temsil oranını yizde 50'ye yükselteceğiz"

Başkanlığı döneminde hayata geçirdiği projelerden de bahseden Aylin Nazlıaka, bu dönemde partilerindeki kadın temsil oranını yüzde 30'un altından alıp yüzde 37'ye çıkardıklarını kaydederek, şunları söyledi:

“Yeter mi? Elbette yetmez. Hedefimiz yüzde 50 ve bunu hep birlikte yapacağız, sizlerle birlikte yapacağız. Partimizdeki kadın üye temsil oranını yüzde 50'ye mutlaka ama mutlaka çıkaracağız.”

Aylin Nazlıaka ile birlikte CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına aday olan Osmaniye Milletvekili Asu Kaya ise yerel seçimler öncesinde parti olarak bir yol ayrımı ile karşılaştıklarını ve bu süreçte değişim politikalarını konuştuklarını anlattı.

Kendisinin de partisinin değişim içinde olmasını isteyen ilk milletvekillerinden olduğunu söyleyen Kaya, şöyle devam etti:

"Çünkü her gittiğim köyün, mahallenin büyüğü, küçüğü, genci 'değişim' dedi. Ben, halkıma inandım ve 'değişim' dedim. Çünkü inandığım, 'Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.' Biz bu değişimi, parti delegasyonumuzun iradesiyle gerçekleştirdik. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır bir sayfa açtık. Yeni başlangıçlar için, cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yakışır kadın projelerini hayata geçirmek için inancım, gücüm ve sizden aldığım enerjim var."

Öte yandan konuşmalar öncesinde, adaylıktan çekilen Merve Kır, Birsen Temir Saraç ve Birsen Bayar, Aylin Nazlıaka ile kürsüye gelerek oy verme sisteminin değiştirilmesine tepki gösterdi.

Konuşmaların ardından, adayların kesin listeleri belirlendi ve oy verme işlemine geçildi.

662 kayıtlı delegenin oy kullandığı seçimlerde Asu Kaya 477 oy alarak CHP Kadın Kolları Genel Başkanlığına seçildi.

Nazlıaka 146 delegenin oyunu alırken, 10 oy ise geçersiz sayıldı.

Kaya seçimler sonrası yaptığı konuşmada, Aylin Nazlıaka ve ekibine hizmetlerinden dolayı teşekkür etti ve "Sayın Genel Başkanımız Özgür Özel'in liderliğinde Cumhuriyet Halk Partimizle Anadolu'da ilmek ilmek halkın iktidarını örmeye devam edeceğiz" dedi.

(EMK)