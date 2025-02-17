CHP Kadın Kolları Başkanı Kaya: Pazardan barikata hayatın her alanındayız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kadın Kolları Genel Başkanı Asu Kaya, 6 aylık görev sürecinde yaşananları ve kadın mücadelesinin bugünkü durumunu bianet’e yorumladı.

Aynı zamanda Osmaniye’nin ilk kadın milletvekili olan Kaya, Ankara’da CHP Genel Merkez’de yaptığımız söyleşide, 17 Şubat 1926'da kabul edilen Medeni Kanun’un kadınların toplumsal eşitlik mücadelesinde bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kaya, bugün gelinen noktada kadınların yeniden kazanımlarını korumak için mücadele etmek zorunda bırakıldığını söyledi.

Medeni Kanun’un yürürlüğe girmesiyle birlikte kadınların aile içinde ve toplumda daha eşit haklara sahip olmasının önünün açıldığını belirten Kaya, Ancak bugün kadınlar hâlâ yaşam hakkını bile savunmak zorunda. Cumhuriyet kazanımlarıyla elde edilen hakların geriye götürülmesine izin vermeyeceğiz. Kadınlar için yüzyıl önce açılan yol, eşitlik ve özgürlük mücadelesiyle devam edecek" dedi.

"Halkın partisi, halkın içinde olmalı"

Kadın Kolları Genel Başkanlığı’na seçildiği 4 Ağustos 2024'ten bu yana sahada aktif çalıştığını anlatan Kaya, özellikle sesi duyulmayan mahallelerde, yoksul kadınların ve kız çocuklarının sesi olmaya devam ettiklerini belirtti. "Hekimlik yıllarımda da en yoksun bırakılmış mahallelerde, halk sağlığı için çalıştım. Şimdi de kadın hakları ve eşitlik mücadelesini büyütmek için buradayım" diyerek sahadan kopmadan mücadele ettiklerini söyledi.

Kadınların ve çocukların yaşadığı en büyük sorunlardan birinin cezasızlık düzeni olduğunu dile getiren Kaya, kadın cinayetlerinden çocuk istismarına kadar pek çok konuda hızlı kapatılan davaların toplumda adalet duygusunu zedelediğini söyledi:

”Kadınlar artık evinin eşiğinden çıkmaktan korkuyor, kız çocuklarını sokağa yollamaktan çekiniyor. Çünkü adalet, faillere değil, mağdurlara işliyor. Cezasızlık, kadınlara baskı olarak dönüyor”.

“Cinayetleri kararlılık durdurur”

Türkiye’de kadına yönelik şiddet ve çocuk istismarının önlenmesi için CHP Kadın Kolları’nın davaları yakından takip ettiğini belirten Kaya, "Sıla bebek, Narin, Şirin Elmas… Onların davalarını takip ettik. Ancak ne yazık ki bu davalar çok hızlı kapatıldı, toplumsal etkileri hiç tartışılmadı. Kadın cinayetleri artık bir katliama dönüştü ve bunu durduracak tek şey kararlılıkla verilen mücadeledir" dedi.

Özellikle İstanbul Sözleşmesi’nden çıkışın ardından kadına yönelik şiddetin arttığını söyleyen Kaya, "Hükümet, ekranda yaptığı açıklamalarla kadın düşmanlarını cesaretlendiriyor. Yargı, iyi hal indirimiyle suçluları koruyor. Bir günde dört kadın cinayetinin yaşandığı bir ülkede, hala 'kadına yönelik şiddet artmadı' diyen bir zihniyetle karşı karşıyayız" dedi.

Kadın mücadelesine barikat, failere serbestlik

Kadınların eşitlik ve yaşam hakkı için yaptığı eylemlerin engellendiğini ancak suçluların serbestçe dolaşabildiğini dile getiren Asu Kaya, kadın kollarının Çare Eşitlikte Çalıştayı yaptıklarını ve 11 Ekim'de Deva ve Gelecek partisinin kadın Milletvekillerinin de katıldığı kız çocukları için yürüyüş düzenlediğini ancak polis engeliyle karşılaştıklarını hatırlattı. "Kadınlara bariyer kuranlar, çocuk istismarcılarına ve kadın katillerine neden bariyer koyamıyor?" diyerek yetkililere seslendi.

"Kadın ve Eşitlik Bakanlığı kurulacak"

CHP’nin kadın politikalarının temelinde eşitlik anlayışının bulunduğunu belirten Kaya, iktidara geldiklerinde Kadın ve Eşitlik Bakanlığı’nı kuracaklarını söyledi. "Kadını sadece ailenin bir parçası olarak tanımlayan, onu eve hapsetmek isteyen bir anlayışla mücadele ediyoruz. Kadın, aile içinde bir birey olduğu kadar, bağımsız bir bireydir. Onun ekonomik özgürlüğünü sağlayacak politikalar üretmek zorundayız" dedi.

Mevcut Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kadınları güçlendirmek yerine zayıflattığını söyleyen Kaya, "İktidar, kreş açmak yerine kadınları eve mahkum edecek politikalar üretiyor. Belediyelerimizin kadın politikaları, bu konuda en iyi örnekleri sunuyor" dedi.

"CHP Belediyeleri kadınlar için çalışıyor"

CHP'li belediyelerin kadınlar için önemli hizmetler sunduğunu vurgulayan Kaya, ücretsiz kreşler, HPV aşısı, kadın kooperatifleri, şiddet mağdurlarına destek projeleri gibi çalışmaların kadınları güçlendirdiğini belirtti. "Anne Kart, Hoş Geldin Bebek projeleri, kadın balıkçılara destek, yörük kadınlara hayvancılık desteği gibi uygulamalarla kadınların ekonomik ve sosyal hayatın içinde kalmasını sağlıyoruz" dedi.

Belediyelerin kadınlara yönelik hizmetlerinin artarak devam edeceğini söyleyen Kaya, "Kadınlar için yerelde yaptıklarımızı, iktidara geldiğimizde tüm Türkiye’ye yayacağız" dedi.

"Kadınların özgürlüğü CHP’nin güvencesindedir"

CHP’nin yerel seçimlerde birinci parti olmasının en büyük sebeplerinden birinin kadınların desteği olduğunu belirten Kaya, "Kadınlar CHP'yi özgürlüklerinin ve haklarının güvencesi olarak görüyor. Çünkü biz sadece söz vermiyoruz, kadınlar için üretiyoruz, mücadele ediyoruz ve hayatlarını iyileştirecek çözümler sunuyoruz" dedi.

CHP'nin kadın mücadelesinde Medeni Kanun’un kazandırdığı haklardan ödün vermeyeceklerini, tam aksine bu hakları büyüterek kadınları daha güçlü hale getireceklerini söyleyen Kaya’nın son mesajı da şu:

"Kadınların özgürlüğünü, eşitliğini ve haklarını savunmaya devam edeceğiz. 1926’da Medeni Kanun’la açılan eşitlik mücadelesi yolunda, biz kadınlar var olmaya, direnmeye ve kazanmaya devam edeceğiz. ktidarımızda ilk işimiz İstanbul Sözleşmesi’ne geri dönmek ve Medeni Yasaya sahip çıkmak gibi 6284’ü harfi harfine uygulamak olacak."

(EMK)