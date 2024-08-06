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Yayın Tarihi: 6 Ağustos 2024 19:11
 ~ Son Güncelleme: 6 Ağustos 2024 19:17
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CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den Instagram gündemli toplantı talebi

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu'nun CHP, İYİ Parti ve DEM Partili üyeleri, komisyonu 8 Ağustos'ta olağanüstü toplantıya çağırdı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP, İYİ Parti ve DEM Parti'den Instagram gündemli toplantı talebi
*Görsel: AA

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nun Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İYİ Parti ve Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) üyesi milletvekilleri, Instagram’a getirilen erişim engeliyle ilgili komisyonun olağanüstü toplanmasını talep etti.

8 Ağustos'ta toplanma talebinde bulunan milletvekilileri yaptıkları başvuruda, şu ifadelere yer verdi:

 "İletişim ve bilgi paylaşımında önemli bir rol oynayan dijital mecraların özgürlüğü, demokratik toplumların vazgeçilmez bir parçasıdır. Son dönemde Instagram sosyal medya platformunun erişime engellenmesi, bireylerin iletişim özgürlüğü ve bilgi edinme hakkını doğrudan etkileyen bir durum ortaya koymuştur. Anayasamızın herkesin düşünce ve kanaatlerini açıklama, yayma özgürlüğünü güvence altına almıştır. Ayrıca, uluslararası standartlar ve insan hakları belgeleri, iletişim özgürlüğünün korunmasını ve bu özgürlüğün engellenmemesini temel bir hak olarak tanımaktadır. Instagram'ın erişime engellenmesi, ifade özgürlüğü ve bilgi paylaşım hakkını kısıtlamakta, dolayısıyla demokratik değerlere aykırı bir durum teşkil etmektedir.”

(RT)

ınstagram dem parti
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