HABER
Yayın Tarihi: 12 Ağustos 2025 14:30
 ~ Son Güncelleme: 12 Ağustos 2025 14:57
3 dk Okuma

CHP istek ve önerilerini komisyona sundu

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Meclis Komisyonu'nun 3. toplantısı öncesinde CHP'nin 29 maddelik bir öneri ve istek listesiyle komisyonda olacağını duyurdu.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP istek ve önerilerini komisyona sundu
Fotoğraf: CHP

TBMM'de çözüm süreci kapsamında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" yeni üyeleriyle 3'ncü kez saat 14.00'da bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Meclis Komisyonu’nun 3. toplantısı öncesinde CHP’nin 29 maddelik bir öneri ve istek listesiyle komisyonda olacağını duyurdu.

Murat Emir, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında CHP'nin Demokrasi ve Adalet Komisyonu'nun çalışmalarını 8 başlık altında yürüttüğünü açıkladı:

  • CHP ve SHP’nin Kürt sorunu hakkında ortaya koyduğu rapor ve çalışmaların değerlendirilmesi
  • CHP'nin TBMM Grubunun bugüne dek vermiş olduğu kanun tekliflerinin derlenmesi, bunların güncelliğinin değerlendirilmesi
  • Yürürlükte olan kanunların yarattığı adaletsizliklerin incelenmesi
  • Güvenlik politikaları bakımından sürecin arka planı ve günümüz koşulları
  • Anayasayasızlaştırma projesi, anayasanın uygulanmaması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması sorununun değerlendirilmesi
  • İktidarın ortaya attığı anayasa değişikliği tartışması kapsamında kurulan tuzakların değerlendirilmesi
  • Temel hak ve özgürlükler bakımından demokratikleşme için yenilikler
  • Hukuksuzlukların yoğunlaştığı ve toplumsal barışa zarar veren siyasi davaların değerlendirilmesi, toplumsal barışa ve adalete ulaşmak için atılması gereken adımlar
Komisyonun adından, AİHM kararlarına rağmen Osman Kavala, Can Atalay ve Demirtaş'ın tutukluluğuna, İmamoğlu'nun serbest kalmasından görevini kötüye kullanan savcı ve hakimlerin cezalandırılmasına kadar isteklerin yer aldığı öneri listesi şöyle:

CHP’den 29 maddelik liste

  1. TBMM’de tam yetkili bir "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" olmalı
  2. Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz
  3. Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması
  4. Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü
  5. Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset
  6. Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı
  7. Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi
  8. Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi
  9. Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi
  10. Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi
  11. Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu
  12. Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi
  13. Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması
  14. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması
  15. İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele
  16. Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması
  17. Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele
  18. Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu
  19. Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması
  20. Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması
  21. Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması
  22. Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı
  23. Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi
  24. Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi
  25. Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması
  26. Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi
  27. Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi
  28. Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi
  29. Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

(AB)

Sayfa Başına Git