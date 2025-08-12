CHP istek ve önerilerini komisyona sundu

TBMM'de çözüm süreci kapsamında kurulan "Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu" yeni üyeleriyle 3'ncü kez saat 14.00'da bir araya geldi.

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir ve CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen, Meclis Komisyonu’nun 3. toplantısı öncesinde CHP’nin 29 maddelik bir öneri ve istek listesiyle komisyonda olacağını duyurdu.

KHK'liler Platformu: Süreç, KHK meselesi çözülmeden eksik kalır

Murat Emir, Meclis'te yaptığı basın açıklamasında CHP'nin Demokrasi ve Adalet Komisyonu'nun çalışmalarını 8 başlık altında yürüttüğünü açıkladı:

CHP ve SHP’nin Kürt sorunu hakkında ortaya koyduğu rapor ve çalışmaların değerlendirilmesi

CHP'nin TBMM Grubunun bugüne dek vermiş olduğu kanun tekliflerinin derlenmesi, bunların güncelliğinin değerlendirilmesi

Yürürlükte olan kanunların yarattığı adaletsizliklerin incelenmesi

Güvenlik politikaları bakımından sürecin arka planı ve günümüz koşulları

Anayasayasızlaştırma projesi, anayasanın uygulanmaması, AYM ve AİHM kararlarının uygulanmaması sorununun değerlendirilmesi

İktidarın ortaya attığı anayasa değişikliği tartışması kapsamında kurulan tuzakların değerlendirilmesi

Temel hak ve özgürlükler bakımından demokratikleşme için yenilikler

Hukuksuzlukların yoğunlaştığı ve toplumsal barışa zarar veren siyasi davaların değerlendirilmesi, toplumsal barışa ve adalete ulaşmak için atılması gereken adımlar

Özgür Özel: Devlet Bey zulme susmama kararı almış, çağrısı kıymetlidir

Komisyonun adından, AİHM kararlarına rağmen Osman Kavala, Can Atalay ve Demirtaş'ın tutukluluğuna, İmamoğlu'nun serbest kalmasından görevini kötüye kullanan savcı ve hakimlerin cezalandırılmasına kadar isteklerin yer aldığı öneri listesi şöyle:

CHP’den 29 maddelik liste TBMM’de tam yetkili bir "Toplumsal Barış, Adalet ve Demokratik Mutabakat Komisyonu" olmalı Anayasayı askıya alan bir iktidarın varlığında anayasa yapılamaz Anayasa Mahkemesi ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarının uygulanması Toplumsal barışın inşası için ifade özgürlüğü Kürt sorununun çözümü için demokratik siyaset Kayyım uygulamasına son verilmesi ve güçlü bir yerel yönetim anlayışı Siyaseti yargı aracılığıyla dizayn çabalarına son verilmesi, 19 Mart darbe girişimi kapsamında haksızca tutuklanmış olan tüm siyasetçi ve bürokratların derhal tahliyesi Gezi davası başta olmak üzere toplumsal muhalefeti sindirmeye yönelik davalar nedeniyle cezaevinde tutulanların tahliyesi Terörle Mücadele Kanununda hukuki belirlilik ilkesi Güvenlik güçlerinin ve güvenlik bürokrasisinde çalışan sivil memurların özlük haklarının iyileştirilmesi Cumhurbaşkanına ve kamu görevlisine hakaret suçu sorunu Halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçunun yeniden düzenlenmesi Nefret söylemleri ve nefret suçlarının cezalandırılması Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu’nun bağımsız bir yapıya kavuşturulması İnsanlığa karşı suçlarla ve işkenceyle etkin mücadele Otoriter yönetimlerden ithal edilen yasa tekliflerinin gündemden kalıcı olarak geri çekildiğinin açıklanması Kadın ve çocuklara yönelik şiddete karşı etkin bir mücadele Halkın haber alma hakkı önündeki bir engel olarak erişim engellemesi sorunu Sansür yasasının yürürlükten kaldırılması Basın özgürlüğü önündeki kurumsal ve yasal engellerin kaldırılması Örgütlenme özgürlüğü önündeki kanun ve uygulamadan kaynaklı tüm engellerin kaldırılması Adil, kapsayıcı, insan onuruna yaraşır bir infaz mevzuatı Gizli tanık uygulamasının adil yargılanma hakkını ihlaline son verilmesi Etkin pişmanlık kurumunun iftiracılığa dönüşmesine derhal son verilmesi Savunma hakkına getirilen sınırlamalardan geri adım atılması Cezaevleri İdare ve Gözlem Kurullarının keyfi kararlarının önüne geçilmesi Kanun hükmünde kararnamelerle görevlerinden ihraç edilenlerin durumunun yeniden hukuk çerçevesinde değerlendirilmesi Devletin inançlara karşı tarafsız olduğu bir düzenin hayata geçirilmesi Siyasi soruşturmalarda başsavcılıkların yetki gaspının sonlandırılması

(AB)