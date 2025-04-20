CHP İstanbul’un Gazze yürüyüşüne polis müdahalesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, Valiliğin yasak ve ulaşım kısıtlama kararına rağmen dün (19 Nisan) “Gazze’de soykırıma, katliama ve tehcire hayır!” sloganıyla Beyoğlu Tünel Meydanı’nda toplandı.

Polis, saat 17.00'dan sonra İstiklal Caddesi’ni büyük oranda boşalttı, bölgeye giriş çıkışları kapattı. Tünel Meydanı’nı abluka altına alan çevik kuvvet polisleri, CHP’lilerin Taksim’e doğru yürüyüşüne izin vermedi.

CHP’NİN GAZZE YÜRÜYÜŞÜNE ENGEL Taksim ve Şişhane metro istasyonları kapatıldı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney’in de katıldığı eylemde, Çelik ile polisler arasında tartışma yaşandı.

“Taksim halkındır halkın kalacak” ve “Filistin’e özgürlük”, “Katil İsrail, işbirlikçi AKP” sloganları atarak yürüyüşe geçmek istedi.

Kitlenin barikata yüklemesinin ardından polis müdahalesi gerçekleşti. Müdahale sırasında başından yaralanan bir genç hastaneye götürüldü.

Tünel'deki yürüyüşe gelen gençler Taksim'e yürümek için barikatlara yüklendi. CHP il yöneticileri müzakereyi devam ettiriyorhttps://t.co/GexZkWAMCd pic.twitter.com/ulEwfRzZqX — sendika.org (@sendika_org) April 19, 2025

“İkiyüzlü politikalarınızdan vazgeçin”

“Tükenmiş iktidarınızı sürdürmek için emperyalist ülkelerin maşası olmaktan vazgeçin,” diyen Özgür Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Buradan iktidara sesleniyoruz. Geçtiğimiz hafta Saraçhane’den Beyazıt’ta Gazze için yürüyenler arasında taşınan bir pankart vardı. ‘Gazze’nin katili iki yüzlü politika’ yazıyordu. Tam da budur Gazze’ye sahip çıkmak istiyorsanız önce iki yüzlü politikalarınızdan vazgeçin. Kurtlarla yiyip çobanla ağlamaktan vazgeçin.

“Seçimden önce Gazze’yi dilinizden düşürmüyordunuz. Bir yandan Gazze konusunda siyasi rant devşirip, öbür yandan üçüncü ülkeler üzerinden gemileri İsrail’e gönderiyordunuz! Bugün ticareti devam ettirip, Gazze’yi ağzınıza almıyorsunuz.”

Çelik’ten Vali Gül’e tepki

İstanbul Valisi Davut Gül, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, CHP İstanbul’un Gazze yürüyüşü için Taksim’e çağrı yapmasını ‘provokasyon’ olarak nitelendirdi.

Vali Gül, “Filistinli kardeşlerimizin kutsal davasını kendi siyasi hesaplarına alet edenleri kınıyoruz. Toplumsal hassasiyetleri istismar ederek kamu düzenini bozma girişimlerine asla müsaade edilmeyecektir,” dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik de Vali Gül’e yanıt vererek, anayasal haklarını kullanmalarını engellemeye çalışanlar hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.

Çelik, “Milletin valisi olmak yerine iktidarın valisi olmakta ısrar edenlere karşı tekrar ediyorum ‘Gazze’de katliama hayır, soykırıma hayır, tehcire hayır!2 Siz bunu diyebiliyor musunuz? Elinizden geleni ardınıza koymayın!” dedi.

İmamoğlu: Çifte standarda ve riyakarlığa yenilmeyeceğiz Silivri’de tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP İstanbul’un Gazze yürüyüşüne yönelik engellemeye tepki gösterdi. İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “İsrail’de bile Netanyahu karşıtı gösterilere izin verilirken; İstanbul’un ortasında barışçıl bir yürüyüşe geçit vermeyenleri milletimizin vicdanına havale ediyorum. Bu iktidar, içeride gençlerin gösteri hakkını gasp ediyor; dışarıda ise Gazze’deki tehcir planına karşı etkili tek hamle yapamıyor. Filistin halkının hakkını savunmak insanlık görevidir. Ama iktidar, bunu savunanları dahi susturmayı tercih ediyor. Bugün gençleri tutuklayarak, yürüyüşleri engelleyerek, tehcire karşı ses verenleri susturarak ne Filistin’e ne bu millete iyilik ediyorsunuz. Çifte standarda, riyakarlığa, korkuya yenilmeyeceğiz; hakikati konuşmaya devam edeceğiz.”

(VC)