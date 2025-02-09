CHP İstanbul’dan “Nehirden denize özgür Filistin” eylemi

“Tarihi Yarımada adeta abluka altına alındı”

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, eylem öncesinde alana üç ayrı ses aracı getirmek ve bir kürsü kurmak istediklerini ancak buna izin verilmediğini belirtti.

Çelik, “Ama bir çifte standartla karşı karşıya kaldık. Tarihi Yarımada adeta abluka altına alınmış durumda. Ses sistemini getiren araçlar durduruluyor, polis ses sistemlerinin buraya kurulmasına izin vermiyor. İnsanların alana gelmesi engelleniyor,” dedi.

Gazze’de yapılmak istenen tehcire karşı basın açıklaması yapmak istediklerini vurgulayan Çelik, daha önce 1 Ocak’ta Galata Köprüsü’nde benzer bir konuda miting düzenlendiğini hatırlatarak, “O mitingin yapılmasına izin verenler, burada bizim basın açıklaması yapmamızı ve kısa bir yürüyüş gerçekleştirmemizi yasakladılar. Hatta bir ses sistemi getirmemizi bile engelliyorlar. Bu çifte standardı kınıyoruz,” ifadelerini kullandı.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan ve iktidara yakın isimlerin yönetiminde yer aldığı Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA), 1 Ocak 2024 ve 2025 tarihlerinde Galata Köprüsü’nde Filistin’e destek eylemleri düzenlenmişti.