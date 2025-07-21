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Yayın Tarihi: 21 Temmuz 2025 20:33
 ~ Son Güncelleme: 21 Temmuz 2025 21:25
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"MiLLET İRADESİNE SAHİP ÇIKIYOR"

CHP İstanbul mitingi Çarşamba 20:30'da Bakırköy'de

CHP'nin 19-26 Mart arasında Saraçhane'de gerçekleştirdiği İBB Başkanı İmamoğlu'na yönelik "darbe"yi protestoyu sürdürme kapsamında başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitinglerinin İstanbul ayağı bu hafta Çarşamba günü Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP İstanbul mitingi Çarşamba 20:30'da Bakırköy'de
CHP'nin dijital miting çağrısı/CHP

CHP'nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” kampanyasının bu haftaki İstanbul ayağında gerçekleştireceği miting 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bu haftaya kadar İstanbul'da Kartal, Büyükçekmece, Silivri, Sancaktepe, Pendik, Esenler, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beylikdüzü ve Saraçhane'de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenledi.

Bu hafta 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting saat 20:30’da başlayacak.

(AEK)

Haber Yeri
İstanbul
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