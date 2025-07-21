CHP İstanbul mitingi Çarşamba 20:30'da Bakırköy'de

CHP'nin, “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” kampanyasının bu haftaki İstanbul ayağında gerçekleştireceği miting 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy'de yapılacak.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), partinin cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanmasının ardından bu haftaya kadar İstanbul'da Kartal, Büyükçekmece, Silivri, Sancaktepe, Pendik, Esenler, Avcılar, Gaziosmanpaşa, Şişli, Beylikdüzü ve Saraçhane'de “Millet İradesine Sahip Çıkıyor” mitingleri düzenledi.

Bu hafta 23 Temmuz Çarşamba akşamı Bakırköy Cumhuriyet Meydanı'nda yapılacak miting saat 20:30’da başlayacak.

(AEK)