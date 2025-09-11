CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Aradan geçen 9 günün ardından, 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul’daki CHP’nin eski il binasının bulunduğu Seyrantepe’de hareketlilik devam ediyor.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı

Öte yandan CHP, söz konusu binanın aslında il başkanlığı değil, çalışma ofisi olduğunu açıklamıştı. Partinin resmi il binasının ise Bahçelievler’deki CHP İlçe binası olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Mahkeme kararının ardından Sarıyer’in de içinde bulunduğu üç ilçede eylem yasağı ilan edilmişti. Yasağın bugün sona ermesine rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor. Binanın etrafı hâlâ polis barikatlarıyla çevrili ve çok sayıda güvenlik gücü bölgede hazır bekletiliyor.

Polis, barikatlardan yalnızca milletvekillerinin yanı sıra Gürsel Tekin tarafından bildirilen 30 kişilik listeye giriş izni veriyor. Basın mensupları ise binanın önünde ayrılan alanda görev yapabiliyor.

Görevden alma kararının üzerinden geçen sürede CHP İstanbul İl Başkanlığı, adeta polis ablukası altında çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldı.

Bugün bu binada Özel’i Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın ziyaret emesi bekleniyor.

