HABER
Yayın Tarihi: 11 Eylül 2025 10:35
 ~ Son Güncelleme: 11 Eylül 2025 10:41
2 dk Okuma

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum

Aradan geçen 9 günün ardından, 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul’daki CHP’nin eski il binasının bulunduğu Seyrantepe’de hareketlilik devam ediyor.

CHP İstanbul il yönetiminin görevden alınmasının üzerinden 9 gün geçti: Son durum
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimi görevden alındı.

Aradan geçen 9 günün ardından, 11 Eylül Perşembe günü itibarıyla İstanbul’daki CHP’nin eski il binasının bulunduğu Seyrantepe’de hareketlilik devam ediyor.

Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı
10 Eylül 2025

Öte yandan CHP, söz konusu binanın aslında il başkanlığı değil, çalışma ofisi olduğunu açıklamıştı. Partinin resmi il binasının ise Bahçelievler’deki CHP İlçe binası olarak belirlendiği duyurulmuştu.

Mahkeme kararının ardından Sarıyer’in de içinde bulunduğu üç ilçede eylem yasağı ilan edilmişti. Yasağın bugün sona ermesine rağmen CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının çevresinde güvenlik önlemleri devam ediyor. Binanın etrafı hâlâ polis barikatlarıyla çevrili ve çok sayıda güvenlik gücü bölgede hazır bekletiliyor.

Polis, barikatlardan yalnızca milletvekillerinin yanı sıra Gürsel Tekin tarafından bildirilen 30 kişilik listeye giriş izni veriyor. Basın mensupları ise binanın önünde ayrılan alanda görev yapabiliyor.

Görevden alma kararının üzerinden geçen sürede CHP İstanbul İl Başkanlığı, adeta polis ablukası altında çalışmalarını sürdürmek zorunda kaldı.

Bugün bu binada Özel’i Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan’ın ziyaret emesi bekleniyor.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl başkanı CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik İstanbul CHP İl Başkanlığı gürsel tekin
@kepenekevrimm [email protected] tüm yazıları
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de...

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

ilgili haberler
CHP'de dünden bugüne neler yaşandı?
10 Eylül 2025
/haber/chp-de-dunden-bugune-neler-yasandi-311369
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı
10 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-in-chp-istanbul-il-binasina-giris-izni-verdigi-31-kisilik-liste-ortaya-cikti-311370
AYM'den CHP Kurultay Davası kararı
10 Eylül 2025
/haber/aym-den-chp-kurultay-davasi-karari-311351
