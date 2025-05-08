CHP İstanbul il ve ilçe yöneticilerine 15 yıla kadar hapis istemi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve il/ilçe yöneticilerinin aralarında bulunduğu 26 kişi hakkında 3 yıl 7 aydan 15 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame hazırladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 31 Ocak günü İstanbul Adliyesi'nde verdiği ifadenin çıkışta yaşanan olaylara ilişkin hazırlanan iddianamede 5 polis memuru müşteki olarak yer aldı.

Savcılık, Özgür Çelik ve parti yöneticilerini 'görevi yaptırmamak için direnme', 'kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama', 'kasten yaralama' ve 'kamu malına zarar vermekle' suçladı.

Hakkında iddianamede hazırlananlar hakkında Özgür Çelik’in yanı sıra ağabeyi Özkan Çelik, İstanbul İl Başkan Yardımcısı Ali Kocakaya, CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara, Yardımcısı Ozan Temürlenk, CHP İl Sekreter Danışmanı Yılmaz Boyraz, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren, Maltepe İlçe Başkanı Kenan Otlu, Maltepe Belediye Meclis Üyesi Yusuf Alperen Yurdudeven, Esenyurt Belediye Meclis Üyesi Canali Tan ve Kartal Gençlik Kolları Başkanı Kazım Caner Boz gibi isimler bulunuyor.

Ne olmuştu?

Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesine gelerek hakkında açılan ‘bilirkişi’ ve ‘Akın Gürlek’ soruşturmalarında ifade vermişti. Ardından da kendisine destek için adliye önünde toplanan CHP'liler hitap etmişti.

Ancak adliye içinde ifade süreci devam ederken dışarıda polis ve partililer arasında arbede yaşanmıştı. Gerginlik, CHP'ye ait seçim otobüsünün Çağlayan Adliyesi önüne ilerlemesine polisin engel olmasıyla başlamıştı. TOMA ile yolu kapatan polis, CHP milletvekilleri ve diğer parti yöneticilerinin otobüsle adliye yakınlarına ilerlemesine engel olmuştu. Bunun üzerine polis ve kalabalık arasında arbede çıkmıştı. Polis kalabalığı dağıtmak için biber gazı kullanmıştı.