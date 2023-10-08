ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 8 Ekim 2023 16:31
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 00:22
2 dk Okuma

CHP İstanbul İl Kongresi’nde arbede

Toplam 655 delegenin oy kullanması beklenen kongrede, CHP'nin eski İstanbul İl Başkanı Cemal Canpolat ile Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik yarışıyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/08/chp-istanbul-il-kongresinde-arbede.jpg
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde sabah 08.00 itibariyle başladı. 

655 il delegesinin oy kullanmasının beklendiği kongre akşam saatlerine dek sürecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kongreye, bazı milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı; ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan adayı Özgür Özel katılmadı. 

Kongrenin yapıldığı salona Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in fotoğrafları asıldı. 

Kaftancıoğlu yuhalandı

Gazeteci Hazar Dost'un paylaştığı görüntülerde, Canan Kaftancıoğlu'nun yuhalandığı görüldü. Bir grup, balkondan "Kayyumcu yönetim İstanbul'dan gidecek" pankartı açtı.

Öte yandan, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar konuşmaya tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı. 

Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Örgütte liyakat Cemal Canpolat", "İstanbul'un birleştirici gücü" ile "Umut ve cesaret" cümleleri yer aldı. 

"Halkın gururu Kılıçdaroğlu"

Diğer aday Çelik'in afişlerinde ise "İstanbul için hep birlikte başaracağız" ile "İstanbul için biz varız" yazıldığı görüldü. 

Salonda zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu" sloganları atılıyor. 

CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor. Ankara'da düzenlenecek kurultayda bin 200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.

(TY)

CHP CHP İstanbul İl Örgütü canan kaftancıoğlu
ilgili haberler
CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?
2 Ekim 2023
/haber/chp-kurultayi-hakkinda-neler-biliyoruz-285686
Örsan Öymen: CHP'de devrimci bir hareket başlatmak için aday adayı oldum
27 Eylül 2023
/haber/orsan-oymen-chp-de-devrimci-bir-hareket-baslatmak-icin-aday-adayi-oldum-285431
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
15 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligi-na-adayligini-acikladi-284072
Kılıçdaroğlu: CHP’de herkes özgürce genel başkan adayı olur
14 Eylül 2023
/haber/kilicdaroglu-chp-de-herkes-ozgurce-genel-baskan-adayi-olur-284007
İlhan Cihaner: CHP ideolojisizleşti
2 Haziran 2023
/haber/ilhan-cihaner-chp-ideolojisizlesti-279753
ilgili haberler
CHP Kurultayı hakkında neler biliyoruz?
2 Ekim 2023
/haber/chp-kurultayi-hakkinda-neler-biliyoruz-285686
Örsan Öymen: CHP'de devrimci bir hareket başlatmak için aday adayı oldum
27 Eylül 2023
/haber/orsan-oymen-chp-de-devrimci-bir-hareket-baslatmak-icin-aday-adayi-oldum-285431
Özgür Özel, CHP Genel Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
15 Eylül 2023
/haber/ozgur-ozel-chp-genel-baskanligi-na-adayligini-acikladi-284072
Kılıçdaroğlu: CHP’de herkes özgürce genel başkan adayı olur
14 Eylül 2023
/haber/kilicdaroglu-chp-de-herkes-ozgurce-genel-baskan-adayi-olur-284007
İlhan Cihaner: CHP ideolojisizleşti
2 Haziran 2023
/haber/ilhan-cihaner-chp-ideolojisizlesti-279753
Sayfa Başına Git