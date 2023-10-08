CHP İstanbul İl Kongresi’nde arbede

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) 38. Olağan İstanbul İl Kongresi, Haliç Kongre Merkezi'nde sabah 08.00 itibariyle başladı.

655 il delegesinin oy kullanmasının beklendiği kongre akşam saatlerine dek sürecek.

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre kongreye, bazı milletvekilleri, ilçe başkanları ve belediye başkanları katıldı; ancak CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Başkan adayı Özgür Özel katılmadı.

Kongrenin yapıldığı salona Mustafa Kemal Atatürk ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP İstanbul İl Başkanlığına aday olan Cemal Canpolat ve Özgür Çelik'in fotoğrafları asıldı.

Kaftancıoğlu yuhalandı

Gazeteci Hazar Dost'un paylaştığı görüntülerde, Canan Kaftancıoğlu'nun yuhalandığı görüldü. Bir grup, balkondan "Kayyumcu yönetim İstanbul'dan gidecek" pankartı açtı.

Öte yandan, CHP Sultangazi İlçe Başkanı Kemal Avseren konuşma yaptığı sırada, salondaki bazı katılımcılar konuşmaya tepki gösterdi. Bunun üzerine salonda arbede çıktı.

Canpolat'ın, Kılıçdaroğlu ile çektirdiği fotoğrafının bulunduğu afişlerde "Asla yalnız yürümeyeceksin", "Örgütte liyakat Cemal Canpolat", "İstanbul'un birleştirici gücü" ile "Umut ve cesaret" cümleleri yer aldı.

İstanbul İl Kongresi'nde İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu yuhalandı.



Bir grup, balkondan "Kayyumcu yönetim İstanbul'dan gidecek" pankartı sallandırdı. pic.twitter.com/hhASXdaCOX — Hazar Dost (@hazardost) October 8, 2023

"Halkın gururu Kılıçdaroğlu"

Diğer aday Çelik'in afişlerinde ise "İstanbul için hep birlikte başaracağız" ile "İstanbul için biz varız" yazıldığı görüldü.

Salonda zaman zaman "Halkın gururu Kılıçdaroğlu" sloganları atılıyor.

CHP'de İstanbul seçimi, 4-5 Kasım'da düzenlenecek kurultay açısından da önem taşıyor. Ankara'da düzenlenecek kurultayda bin 200 delegenin 196'sını İstanbul'dan katılacak üyeler oluşturacak.

(TY)