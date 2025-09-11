CHP İstanbul İl Kongresi'nin iptal davasına mahkemeden ret

Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP’nin 8 Ekim 2023 tarihinde gerçekleştirilen İstanbul İl Kongresi’nin iptali istemiyle açılan davayı usulden reddetti.

Ankara 3’üncü Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP'nin İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan davada kararını açıkladı. Mahkeme, kongrenin iptaline ilişkin açılan davanın reddine karar verdi. Ayrıca mahkeme, davalı CHP İstanbul İl Başkanlığı aleyhine açılan davanın 'pasif husumet yokluğu' nedeniyle reddine hükmetti.

Devam eden davaya işaret edildi

Olağan İl Kongresi’nin iptali davası o dönem delege olan ancak sonrasında partiden ihraç edilen iki isim, Savaş Aras ve Levent Çelik tarafından açılmıştı. Eski iki delegenin kurultay süreciyle ilgili bu talebi, 15 Eylül’de devam eden dava sürecine işaret edilerek reddedildi.

İptal talebi reddedildi

CNN Türk'ün aktarımına göre, İstanbul İl Kongresi'nin iptali istemiyle açılan dava bugün 12.00'de başladı. Ankara’daki mahkeme, CHP İstanbul İl Kongresi iptal talebini reddetti. Ayrıca CHP 38. Olağan Kurultayı’nın iptali talebi de reddedildi.

Diğer yandan bu davada özellikle İstanbul 38. Olağan İl Kongresi’nin iptali talebi gündeme geldi. Özlem Erkan da Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi’ne bir başvuruda bulunmuştu. Ancak bu başvurudaki süreç, İstanbul’daki hukuk mahkemesine yönlendirilmişti.

Olağan İl Kongresi’nin iptali talebiyle açılan dava, Ankara 3. Asli Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi. Kurultay ile ilgili talep ise hâlihazırda devam eden dava sürecine işaret edilerek, teknik anlamda iptal talebinin reddedildiği belirtildi.

'İstanbul' kararını nasıl etkileyecek?

Öte yandan Ankara mahkemesinin bu kararının, İstanbul 45. Asliye Mahkemesi'nin İstanbul İl kongresini iptal etme, il yönetimini görevden alma ve yerine geçici olarak Gürsel Tekin ve beraberindeki heyetin atanması yönündeki ara kararı boşa düşürüp düşürmeyeceği tartışma konusu oldu.

Hukukçulara göre bu hukuken mümkün değil. Ancak CHP'nin karara itiraz dilekçesi yazmasını ve bunu mahkemeye sunması gerekir. Ankara'nın kararı İstanbul mahkemesinin kararını doğrudan iptal etmese de, İstanbul'daki mahkemenin bu yönde karar almasında etkili olabilir.

CHP İSTANBUL KONGRESİ İPTALİNE İLİŞKİN DAVA REDDEDİLDİ Başarır: Tedbir kararı boşa düştü

"Karar hükümsüz hale geldi"

Hukukçular İstanbul İl İptali kararının bağlayıcılığını tartışırken, CHP içinden kararın iptal edilmesi yönünde çağrılar geldi. CHP Parti Sözcüsü Deniz Yücel, "Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesi, İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanması talebiyle açılan davayı esastan reddetmiştir. Böylece İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen ve İstanbul İl Başkanlığımıza kayyum atanmasına ilişkin dava konusuz kalmış, tedbiren verilen karar hükümsüz hale gelmiştir" dedi.

"Partimizi işgal etmeye kalkanlara ders"

Yücel, devamında şunları söyledi:

"Esasen yetkili Ankara Mahkemelerinde açılmış bir dava varken, tarafları ve konusu aynı olan davanın yetkisiz İstanbul Mahkemelerinde açılarak sonuç alınmaya çalışılması dahi İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesinden verilen kayyum kararının başından beri hükümsüz olduğunu söylemek için yeterlidir.

Buradaki art niyeti ve CHP’ye yapılmak istenen operasyonu görmeyenlerin ya gözlerine perde inmiştir ya da vicdanları kurumuştur. Bu karar; yargıyı araçsallaştırarak CHP'ye operasyon düzenleyip kayyumlarla, partimizi işgal etmeye kalkanlara, kumpasçılara ve onların işbirlikçilerine verilen büyük bir derstir. Hiç kimse milletten daha büyük değildir. Hukukun üstünlüğünden sapmayan Ankara'daki mahkeme, millet iradesini gasbeden kifayetsiz muhterislere en net mesajı vermiştir."

