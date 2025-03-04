CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerinde, "seçime hile karıştırıldığı" ve "seçim kanununa muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, "İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımızca son dönem CHP İstanbul İl kongresi seçimlerinde seçime karıştırılan hile ve seçim kanununa muhalefet edildiğine ilişkin iddialarla ilgili olarak soruşturma işlemlerine başlatılmıştır" ifadelerine yer verildi.

8 Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi'nde Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel'in desteklediği Özgür Çelik, 342 oy alarak İl Başkanı seçilmişti. CHP Genel Merkezi'nin desteklediği Cemal Canpolat ise 310 oy almıştı.

Çelik hakkında dün de "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" iddiasıyla başka bir soruşturma açılmıştı.

CHP'YE YÖNELİK SORUŞTURMALAR GENİŞLİYOR CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Kongresi Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında girilen 15-23 Mayıs 2023 Milletvekili Genel Seçimleri ve Cumhurbaşkanlığı seçiminin kaybedilmesinin ardından başlayan "değişim" tartışmalarının damgasını vurduğu bir seçime tanık olmuş ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun desteklediği aday Cemal Canpolat, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun desteklediği aday Özgür Çelik karşısında yenilgiye uğramıştı.

CHP İstanbul İl Örgütü'nün 38. Olağan Kongresi, 8 Ekim 2023 tarihinde Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Bu kongrede CHP Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik, "değişim" hareketinin adayı olarak seçime girdi. Genel Başkan kemal Kılıçdaroğlu ise daha önce CHP İstanbul İl Başkanlığı yapmış olan Canpolat'ı destekledi.

Seçim sonucunda Özgür Çelik, 342 oy alarak CHP İstanbul İl Başkanı seçildi. Cemal Canpolat ise 310 oy aldı.

Kongre rekabetinin yol açtığı karalamalar

Kongre süreci oldukça gergin geçti ve zaman zaman tartışmalar yaşandı. Özellikle adayların konuşmaları sırasında salonda tansiyon yükseldi.

Cemal Canpolat, rakibi Özgür Çelik ve onu destekleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na yönelik çeşitli suçlamalarda bulundu. Canpolat, konuşmasında, bazı CHP delegelerinin sadece oylarını almak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve iştiraklerinde işe alındığını iddia etti. "CHP'lilerin başka partiler üzerinden işe girmesini içime sindiremiyorum. CHP delegelerini sırf size oy vermeleri için işe aldığınız bir dönemi kabul edemiyorum." dedi.

Ekrem İmamoğlu, Canpolat'ın iddialarını "çok çirkin" ve "yalan" olarak niteledi ve "Yalanlarında boğulsunlar, biz tertemiz yürüyeceğiz." diye yanıtladı.

AKP'liler devrede

Canpolat'ın iddiaları, kongre sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP'li üyeler tarafından gündeme getirildi. AKP'li meclis üyeleri verdikleri soru önergelerinde İmamoğlu'nun delegeleri işe alarak seçim sürecine müdahale ettiği iddialarının araştırılmasını istediler.

AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu, bu iddiaları sosyal medya hesabına taşıyarak Ekrem İmamoğlu aleyhine bir kampanya başlattı.

"CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB’de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş. Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor. İstanbullular hizmet beklerken İstanbul’un kaynakları partizanlığa, parti içi çekişmelere harcandı." dedi.

CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB’de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş.



Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor. İstanbullular hizmet beklerken İstanbul’un kaynakları partizanlığa, parti içi… pic.twitter.com/E1lFbbL5EC — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) October 8, 2023

(RT/AEK)