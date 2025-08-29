ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 29 Ağustos 2025 13:24
 ~ Son Güncelleme: 29 Ağustos 2025 13:27
2 dk Okuma

CHP İstanbul İl Kongresi iddianamesi tamamlandı

Siyasetçiler hakkında, seçimde “oylamaya hile karıştırdıkları” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimlerine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Aralarında CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın da bulunduğu 10 kişi hakkında iddianame hazırlandı.

Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
İBB OPERASYONU
Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve 16 kişi tutuklandı
19 Ağustos 2025

Siyasetçiler hakkında, seçimde “oylamaya hile karıştırdıkları” iddiasıyla 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

Başsavcılık açıklaması

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Cumhuriyet Halk Partisi’nin 2023 yılı Ekim ayında gerçekleştirdiği İstanbul İl Başkanlığı seçiminde usulsüzlükler yapıldığına ilişkin iddialar kapsamında 10 şüpheli hakkında, Siyasi Partiler Kanunu’nun 112. maddesinde belirtilen suç kapsamında kamu davası açılmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.”

İddianamenin kabul edilmesi halinde CHP İstanbul İl Başkanlığı seçiminde yaşanan “hile” iddiaları mahkeme sürecine taşınacak.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Ocak'ta ifade verecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesine gitmişti.

Çelik, Adliye önünde "Gün geçtikçe otoriterleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yapmak istiyor otoriterleşen iktidar? Bir, mevcut yönetimsizliğinin üzerini örtmeye çalışıyor. İki, topluma gözdağı vermeye çalışıyor, ‘arkama hizalanmayan herkese baskı uygularım’ diyor. Üçüncüsü de önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Erken seçimle bu ülkede iktidar değişimini gerçekleştireceğiz ve yeniden bu toprakları demokrasiyle taçlandıracağız" demişti.

Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
Özgür Çelik: İnan Güney sistematik şekilde hedef alındı
15 Ağustos 2025

