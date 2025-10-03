CHP İstanbul İl Kongresi 19 Ekim'de toplanıyor

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 39. Olağan İl Kongresinin 19 Ekim 2025 Pazar günü, Bayrampaşa'daki İBB Hidayet Türkoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleştirileceğini bildirdi.

YSK kararı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK), Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığının başvurusu üzerine, 3 Ekim 2025 tarihli ve 2025/350 sayılı kararında, kongreye ilişkin iş ve işlemlerin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 10 ve 21. maddeleri ile 14 Ekim 2014 tarih ve 2014/4090 sayılı ilke kararı uyarınca Bahçelievler 1. İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı tarafından yürütülmesine hükmetti.

Olağanüstü Kongre

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), mahkeme kararıyla görevden alınan İstanbul İl Başkanlığı yönetiminin ardından 24 Eylül'de olağanüstü kongreye gitmişti.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 583 delegeden 414’ünün oy kullandığı kongrede, 25 geçersiz oya karşı 389 geçerli oy alarak yeniden il başkanlığına seçilmişti.

2 Eylül'de İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini “tedbiren görevden uzaklaştırdı.” Yerlerine eski milletvekili Gürsel Tekin’in başkanlığında bir kayyım heyeti atandı. Zeki Şen, Hasan Babacan, Müjdat Gürbüz ve Ekran Narsap’tan oluşan kayyım heyetinin iki üyesi Babacan ve Gürbüz heyetten çekildiler.



Tekin’in görevi kabul etmesi parti tabanında büyük tepki çekmiş, partililer il binasında günlerce süren bir direniş başlatmıştı.

Bu gelişmeler üzerine CHP, olağanüstü kongre kararı aldı. Parti lideri Özgür Özel de İstanbul’a giderek, “Benim vekilim Özgür Çelik’tir, görevinin başındadır” diyerek mahkeme kararını tanımadıklarını duyurmuştu.

CHP yeniden Olağanüstü Kurultaya gidiyor

