CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında

45. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2 Eylül Salı günü CHP 38. Olağan İstanbul İl Kongresi’nde seçilen İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetimini görevden uzaklaştırdı. Mahkeme, aynı gün yerine eski il başkanı Gürsel Tekin’in bulunduğu geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

Bu gelişmenin ardından Özgür Çelik ve bazı CHP milletvekilleri, Sarıyer’deki İstanbul İl Başkanlığı binasında nöbet başlattı. Tekin ise 8 Eylül Pazartesi günü İl Başkanlığı’na gideceğini duyurdu.

"Halkımız evini koruyacağız"

Çelik, bu akşam saatlerinde X hesabından "CHP halktır, halkımızın evini koruyacağız" paylaşımı yaptı.

Bu akşam saatlerinde polis ekipleri, CHP İstanbul İl Başkanlığı binasını ablukaya aldı. CHP yönetimi tüm ilçe örgütlerini ve vatandaşları binaya çağırdı. Gönderilen mesajda, "Kayyıma geçet yok tüm üyelerimizi İstanbul İl'e davet ediyoruz" denildi.

CHP İstanbul Milletvekili Suat Özçağdaş, Halk TV’ye bağlanarak, “Binadan girişimize, çıkışımıza izin verilmiyor” açıklaması yaptı. Özçağdaş, "Biz bunu kabul etmiyoruz. Bunu yapan cuntacı Erdoğan'dır. İl binasına giriş çıkışlar nasıl yasaklanıyor? Bizim il başkanımız Vali'yi aradı, Vali böyle bir şey olmadığını söyledi. Arkamızda polisler var. Evlerinde olacakları bir saatte olmayacak bir kararın uygulaycısı oldular. Türkiye siyasallaşmış yargı aeracılığı terörize ediliyor" dedi.

Valilikten eylem yasağı

Ayrıca, CHP İstanbul İl binasına giden yollar polislerce kapatıldı, çevik kuvvet getirildi ve Emrecan Polat isimli oyuncu ve CHP Gençlik Üyesi gözaltına alındı.

İstanbul Valiliği, 7-10 Eylül tarihleri arasında Beşiktaş, Beyoğlu, Eyüpsultan, Kağıthane, Sarıyer ve Şişli ilçelerinde miting, basın açıklaması, yürüyüş, çadır kurma, stant açma, oturma eylemi, imza kampanyası, anma töreni gibi etkinliklerin yasaklandığını duyurdu.

Yasak, 7 Eylül 2025 Pazar günü saat 20.00’den, 10 Eylül 2025 Çarşamba günü saat 23.59’a kadar sürecek.

Çelik'ten Gül'e: CHP İstanbul İl binamız halkın evidir

İstanbul Valisi Davut Gül X'te şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 02/09/2025 tarihli ara kararı ile Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanı, İl Yönetim Kurulu ve İl Disiplin Kurulu görevden tedbiren uzaklaştırılmış; yerine Geçici Kurul’un görevlendirilmesine karar verilmiştir.

Mahkemece görevlendirilen Geçici Kurul, İl Başkanı, Yönetim ve Disiplin Kurulu’nun tüm yetkilerine sahip olup, görevlerinin engellenmesi hukuken cezai yaptırım doğuracaktır.

Vatandaşlarımızı yasa dışı toplantı ve gösterilere davet etmek veya bu yönde çağrı yapmak yasal olarak suç teşkil etmektedir. Bu tür girişimlerin toplumsal huzura zarar vereceği açıktır.

İstanbul’umuzda birlik ve beraberliğin korunması amacıyla, toplantı ve gösteri yasağı kararı da dahil olmak üzere gerekli tüm tedbirler alınmıştır.

Bu süreçte tüm hemşehrilerimizi sağduyulu davranmaya, hukuka ve demokratik olgunluğa uygun şekilde hareket etmeye davet ediyoruz."

Bu paylaşıma yine X'te yanıt veren İstanbul İl Örgütü Özgür Çelik, Gül'ü etiketledi ve şöyle dedi:

"CHP İstanbul İl binamız halkın evidir. CHP üyelerinin CHP il binasına gelmesi gösteri, yürüyüş ya da eylem değildir. Suç, hiç değildir. En doğal hakları ve görevleridir.

Üyelerimizin kendi evlerine gelmesinin engellenmesi suçtur."

Kadınlar oturma eylemine başladı

Ayrıca, CHP'li kadınlar İstanbul İl örgütü önünde oturma eylemine başladı. İl binasına girişleri engellenen binlerce CHP’li “kayyımlar gidecek biz kalacağız” sloganları ile bekliyor.

(EMK)