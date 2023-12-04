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Yayın Tarihi: 4 Aralık 2023 17:47
 ~ Son Güncelleme: 5 Aralık 2023 10:46
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CHP İstanbul İl Başkanlığı'ndaki oturma eyleminde 100. gün

1482 gündür Şişli Belediyesi'ndeki işine geri dönebilmek için mücadele eden Turan Aktaş, CHP İstanbul İl Başkanlığı'nda başlattığı oturma eyleminin 100. gününde bianet'e konuştu.

Ali Dinç
Ali Dinç

Ali Dinç
Şişli Belediyesi Turan Aktaş direniş
Ali Dinç
Ali Dinç
[email protected] tüm yazıları
Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel...

Maltepe Üniversitesi Gazetecilik bölümü 2022 mezunu. Aynı üniversitede, çift anadal programı ile Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler bölümü okudu. Atölye BİA 5-9 Ekim 2022 "Temel Gazetecilik Atölyesi" katılımcısı. Mayıs 2023 bianet stajyeri. Ağustos 2023'ten bu yana bianet muhabiri.

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