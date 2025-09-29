CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik mazbatasını aldı

CHP İstanbul İl Yönetimi’nin mahkeme kararıyla görevden alınmasının ardından olağanüstü kongrede yeniden seçilen Özgür Çelik, bugün mazbatasını teslim aldı.

Çelik, saat 15.00’te Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na gelerek partililerin alkışlarıyla karşılandı. Selam vererek binaya giren Çelik, mazbatasını aldıktan sonra CHP’nin eski İstanbul İl Başkanlığı binasına geçerek göreve başlayacak.

Özgür Çelik mazbatasını aldıktan sonra şu açıklamayı yaptı:

"İkinci kez seçilerek mazbatamızı aldık"

Çelik, “Değerli basın emekçileri, yurttaşlarımız ve partililerimiz; az önce mazbatamızı aldık. Bu mazbata, CHP’nin mahkeme kararlarıyla değil, delegelerin iradesiyle dizayn edileceğinin en somut göstergesidir” dedi.

2 Eylül’de alınan karar sonrası partide olağanüstü kongre sürecinin başladığını hatırlatan Çelik, “Kayyım atamasının ardından delegelerimiz üç gün içinde olağanüstü kongre için imza kampanyasını başlattı. Bugün ikinci kez seçilerek mazbatamızı almış bulunuyoruz. Tüm yurttaşlarımıza yürekten teşekkür ediyorum” dedi.

Türkiye’nin çoklu kriz ortamında olduğunu söyleyen Çelik, şunları ekledi:

“Alınan kararlar sadece siyasette değil, ekonomide de dalgalanmalara neden oldu. Ne yazık ki ülkemiz güvenlikten ekonomiye kadar pek çok alanda krizler yaşıyor. Türkiye’nin gündemi haftalardır CHP kongreleriyle meşgul ediliyor. Oysa biz, bu güzel ülkenin sorunlarına çözüm üretmeye odaklanmalıyız. Örgüt iradesi ile seçilmiş bir il başkanıyım mahkeme kararı ile hareket edenlere söyleyecek bir sözüm yok."

"CHP'de kavga yok"

Çelik son olarak şunları söyledi:

"CHP’de kavga yoktur. Bir tarafta ceberrut iktidara teslim olmuş bir yönetim, diğer tarafta oy kullanan delegelerimiz, CHP’ye sahip çıkan milletimiz vardır. Çarşamba günü Küçükçekmece’de olacağız. Millet ayaktadır, siyasetin mahkeme kararlarıyla dizayn edilmesine karşıdır. Kimse umutsuzluğa kapılmasın. Bu mücadele bir avuç oligarkla milletin mücadelesidir. Bu mücadelenin sonunda hak kazanacak, halk kazanacak”

Ne olmuştu? CHP İstanbul İl Kongresi daha önce mahkeme kararıyla iptal edilmiş, mevcut yönetim görevden uzaklaştırılmış ve aralarında Gürsel Tekin’in de bulunduğu bir kayyım heyeti atanmıştı. Ancak olağanüstü toplanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK), kongrenin devamına izin vermiş ve “Başlayan kongrenin iptal edilmesi mümkün değildir” açıklamasını yapmıştı.

Özgür Çelik kimdir?

(EMK)