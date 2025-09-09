CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek törenlere ilişkin açıklama yaptı.
Çelik, “Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız” dedi.
Günaydın İstanbul.— Özgür Çelik (@ozgurcelikchp) September 9, 2025
Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz.
Görevimizin başındayız.
Bugün saat 14:00’te Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, partimizin kuruluşunun 102. yılı töreninde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelengimizi…
CHP’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılacak.
Açıklamasında “CHP halktır, teslim alınamaz” vurgusu yapan Çelik, tüm İstanbulluları partinin 102. yıl kutlamasına katılmaya davet etti.
(EMK)