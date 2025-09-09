ENGLISH KURDÎ
Yayın Tarihi: 9 Eylül 2025 09:45
 ~ Son Güncelleme: 9 Eylül 2025 09:49
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz

CHP’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılacak.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Hiçbir abluka partimizin yürüyüşünü durduramaz
Fotoğraf: CHP Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda partisinin kuruluşunun 102. yılı dolayısıyla bugün gerçekleştirilecek törenlere ilişkin açıklama yaptı.

Çelik, “Günaydın İstanbul. Hiçbir abluka ve saldırı Cumhuriyet Halk Partisi’nin iktidar yürüyüşünü durduramaz. Görevimizin başındayız” dedi.

CHP’nin kuruluş yıl dönümü kapsamında düzenlenecek etkinlikler çerçevesinde, bugün saat 14.00’te CHP Genel Başkanı Özgür Özel öncülüğünde Taksim Cumhuriyet Anıtı’na çelenk bırakılacak.

Açıklamasında “CHP halktır, teslim alınamaz” vurgusu yapan Çelik, tüm İstanbulluları partinin 102. yıl kutlamasına katılmaya davet etti.

(EMK)

