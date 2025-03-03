CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında soruşturma başlatıldı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında, 31 Ocak'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Çağlayan Adliyesi'nde ifadeye çağrıldığı günle ilgili, "toplantı ve gösteri yürüyüşleri kanununa muhalefet" etmekten soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Çelik, açılan soruşturmayı katıldığı Halk TV yayınında teyit etti. Çelik, İstanbul Emniyeti tarafından aranarak ifadeye çağrıldığını söyledi.

Ne olmuştu?

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, 31 Ocak'ta ifade verecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’na destek için Çağlayan Adliyesine gitmişti.

Çelik, Adliye önünde "Gün geçtikçe otoriterleşen bir iktidarla karşı karşıyayız. Ne yapmak istiyor otoriterleşen iktidar? Bir, mevcut yönetimsizliğinin üzerini örtmeye çalışıyor. İki, topluma gözdağı vermeye çalışıyor, ‘arkama hizalanmayan herkese baskı uygularım’ diyor. Üçüncüsü de önümüzdeki siyaset sürecini dizayn etmek istiyor. Buna izin vermeyeceğiz. Erken seçimle bu ülkede iktidar değişimini gerçekleştireceğiz ve yeniden bu toprakları demokrasiyle taçlandıracağız." demişti.

(AEK)