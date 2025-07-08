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Yayın Tarihi: 8 Temmuz 2025 13:47
 ~ Son Güncelleme: 8 Temmuz 2025 13:54
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CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ekim 2023'te CHP’nin il kongresine şaibe karıştırıldığı iddiasıyla başlattığı soruşturmada Özgür Çelik dahil 10 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarttı.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin

BİA Haber Merkezi

ENRead in English KUBi Kurdî Bixwînin
Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik hakkında gözaltı kararı
Fotoğraf: CHP İstanbul İl Başkanlığı / X

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı Özgür Özel’e kaybettiği kurultaya ilişkin "şaibe" iddiasıyla açılan dava sürerken aynı suçlamayla İstanbul İl Başkanlığı kongresine karşı başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in de aralarında olduğu 10 kişinin ifadelerinin alınmasına yönelik yönelik gözaltı kararı verdi.

Savcılık, Ekim 2023'te gerçekleşen CHP İstanbul İl Kongresine ‘hile yapıldığı’ iddiasıyla geçtiğimiz mart ayında soruşturma başlatmıştı.

Savcılık Çelik’in gözaltı kararıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:

"İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığımıza intikal eden ve 2023 yılı Ekim ayında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl Başkanlığı seçiminde menfaat karşılığı seçime hile karıştırıldığı iddialarını içeren ihbarlara ilişkin aralarında Cumhuriyet Halk Partisi İstanbul İl başkanı Özgür Çelik‘inde bulunduğu Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından yürütülmekte olan 2025/53... soruşturma numaralı dosya kapsamında, şüpheliler hakkında 08/07/2025 tarihinde ifadelerinin alınmalarına yönelik İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine gerekli talimatlar verilmiş olup, bu kapsamda soruşturma devam etmektedir."

CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
CHP İstanbul İl Kongresi'ne soruşturma
4 Mart 2025

(HA)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Ozgur Çelik
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