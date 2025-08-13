CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Seyrantepe’deki il binasında düzenlediği basın toplantısında “Halkın Partisi, Halkın Programı, Halkın İktidarı” sloganıyla konuştu.

Çelik, AKP iktidarının halk nezdinde desteğini yitirdiğini vurgulayarak, “Ülkemizde iktidar değişimi artık bir talep değil, mecburiyet haline gelmiştir. Millet kararını verdi, 31 Mart 2024’te sandıkta tükenmiş AKP iktidarının sona ermesi gerektiğini ilan etti. Partimizi birinci parti yaparak bu kararın yürütülmesi görevini bize verdi. Halkımız 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu ilan etti” dedi.

Erken seçim hedefini yineleyen CHP İl Başkanı Çelik, parti programı çalışmalarının ülke genelinde sürdüğünü belirtti:

“81 ilde milletvekillerimiz odaları, meslek örgütlerini, dernekleri, esnafları, pazarları ziyaret ediyor; kundaktaki bebekten emekliye, işçiden sanayiciye, herkesin sesini dinliyoruz. Ortak geleceğimizi şekillendirecek iktidar programımızda kimse dışarıda kalmayacak.”

“Halkımız egemenliği yeniden eline alacak”

Konuşmasında ekonomi, sosyal adalet ve demokrasi vurgusu yapan CHP İstanbul İl Başkanı, şunları söyledi:

“Bizim işimiz Türkiye’yi zenginleştirmek, pasaportunu itibarlı kılmak, emekçiyi insanca yaşatmak, torpil ve sahte diploma düzenini bitirmek, çocukların iyi beslenmesini sağlamak, kadınların güvenle yaşadığı bir ülke inşa etmek. Çarşıdaki pazardaki pahalılığı bitireceğiz, ormanlarımızı koruyacağız, 86 milyonu kucaklaştıracağız.”

Silivri Cezaevi’ndeki Ekrem İmamoğlu’na da atıfta bulunan İl Başkanı, “Silivri hücrelerinin duvarlarını aşan umut ışığı, darbe girişimlerinin karanlığını delip geçiyor. Halkımız, egemenliğini yeniden eline alacak kudrete sahiptir. CHP halktır, halkın dediği olur” dedi.

(EMK)