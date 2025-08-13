ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 13 Ağustos 2025 14:03
 Son Güncelleme: 13 Ağustos 2025 14:09
2 dk Okuma

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik: Erken seçim şart

Erken seçim hedefini yineleyen CHP İl Başkanı Çelik, parti programı çalışmalarının ülke genelinde sürdüğünü belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Fotoğrafta, takım elbise giymiş bir grup erkek ve kadın bir basın açıklaması sırasında görülüyor. Ortada koyu renk çizgili takım elbise, beyaz gömlek ve bordo kravat takan bir erkek, mikrofonların önünde konuşuyor. Konuşmacının solunda (fotoğrafta sağda) siyah çerçeveli gözlük takan, gri saçlı bir erkek yer alıyor. Önde “anka” ve “AA” logolu kırmızı ve mavi mikrofonlar dikkat çekiyor. Arka planda ahşap kaplama bir duvar ve üzerine işlenmiş dünya haritası motifleri bulunuyor
Fotoğraflar: CHP İl Basın

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Seyrantepe’deki il binasında düzenlediği basın toplantısında “Halkın Partisi, Halkın Programı, Halkın İktidarı” sloganıyla konuştu.

Çelik, AKP iktidarının halk nezdinde desteğini yitirdiğini vurgulayarak, “Ülkemizde iktidar değişimi artık bir talep değil, mecburiyet haline gelmiştir. Millet kararını verdi, 31 Mart 2024’te sandıkta tükenmiş AKP iktidarının sona ermesi gerektiğini ilan etti. Partimizi birinci parti yaparak bu kararın yürütülmesi görevini bize verdi. Halkımız 15,5 milyon oyla Cumhurbaşkanı Adayı olarak Ekrem İmamoğlu’nu ilan etti” dedi.

Erken seçim hedefini yineleyen CHP İl Başkanı Çelik, parti programı çalışmalarının ülke genelinde sürdüğünü belirtti:

“81 ilde milletvekillerimiz odaları, meslek örgütlerini, dernekleri, esnafları, pazarları ziyaret ediyor; kundaktaki bebekten emekliye, işçiden sanayiciye, herkesin sesini dinliyoruz. Ortak geleceğimizi şekillendirecek iktidar programımızda kimse dışarıda kalmayacak.”

“Halkımız egemenliği yeniden eline alacak”

Konuşmasında ekonomi, sosyal adalet ve demokrasi vurgusu yapan CHP İstanbul İl Başkanı, şunları söyledi:

“Bizim işimiz Türkiye’yi zenginleştirmek, pasaportunu itibarlı kılmak, emekçiyi insanca yaşatmak, torpil ve sahte diploma düzenini bitirmek, çocukların iyi beslenmesini sağlamak, kadınların güvenle yaşadığı bir ülke inşa etmek. Çarşıdaki pazardaki pahalılığı bitireceğiz, ormanlarımızı koruyacağız, 86 milyonu kucaklaştıracağız.”

Silivri Cezaevi’ndeki Ekrem İmamoğlu’na da atıfta bulunan İl Başkanı, “Silivri hücrelerinin duvarlarını aşan umut ışığı, darbe girişimlerinin karanlığını delip geçiyor. Halkımız, egemenliğini yeniden eline alacak kudrete sahiptir. CHP halktır, halkın dediği olur” dedi.

Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
Akın Gürlek davasında Ekrem İmamoğlu'na 1 yıl 7 ay hapis cezası
16 Temmuz 2025
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
BÜYÜKÇEKMECE'DEN DİYARBAKIR'A
Ekrem İmamoğlu için masumiyet karinesinin korunmasını isteyen yargıca sürgün
25 Haziran 2025

(EMK)

İstanbul
CHP CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Suat Özçağdaş Gökhan Günaydın erken seçim erken seçim çağrısı
