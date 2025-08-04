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Yayın Tarihi: 4 Ağustos 2025 15:55
 ~ Son Güncelleme: 4 Ağustos 2025 15:59
2 dk Okuma

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli

Özgür Çelik, “Sabit ve mahkemece karar verilmiş bir suçu olmayan bir insanın sağlığı ve geleceği ile uğraşmanın, ailesini perişan etmenin vebali çok büyüktür” dedi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP İstanbul İl Başkanı Çelik: Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli
Fotoğraf: Beylikdüzü Belediyesi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı, tutuklu bulunan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’ın sağlık durumuna ilişkin önemli bir açıklama yaptı. İl Başkanı, Çalık’ın ciddi kilo kaybı yaşadığını ve kanserin nüksetme ihtimalinin arttığını belirterek, “Toplumun ortak vicdanı, başkanımızın gördüğü muameleye isyan ediyor” dedi.

Açıklamaya göre, Mehmet Murat Çalık’ın biyopsi raporunun bugün Adli Tıp Kurumu’na gönderilmesi bekleniyor.

CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, “Cezaevi koşullarında iki kez yendiği kanserin tekrar nüksetme riski artıyor. Başkanımızın istisna olması gereken tutukluluğunun son bulması için adli tıp raporu gerekmiyor” dedi.

“Ne hukuki ne siyasi izahı yok”

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, Mehmet Murat Çalık hakkında kesinleşmiş bir mahkûmiyet kararı bulunmadığını vurgulayarak, “Sabit ve mahkemece karar verilmiş bir suçu olmayan bir insanın sağlığı ve geleceği ile uğraşmanın, ailesini perişan etmenin vebali çok büyüktür” dedi.

Ayrıca, Çelik “Onlarca sabıkası olan suç makineleri dışarıda rahatça gezerken, Mehmet Murat Çalık’a yapılanın ne hukuki, ne siyasi izahı vardır” dedi.

“Bu ayıba son verin, Çalık derhal tahliye edilmeli”

Çelik, yaşanan durumu “Türkiye’ye yaşatılan bir ayıp” olarak nitelendirerek, yetkililere seslendi:

“Türkiye’ye bu ayıbı yaşatanları inatlarından vazgeçmeye çağırıyoruz. Mehmet Murat Çalık derhal tahliye edilmeli ve tutuksuz yargılanmalıdır.”

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(EMK)

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