CHP İstanbul İl Başkanı Çelik, "Büyük Emekli Mitingi"ne çağırdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanlığı, 26 Mayıs Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı'nda saat 14.00’da düzenlenecek “Büyük Emekli Mitingi” ile ilgili olarak 81 il örgütüyle eşzamanlı Beşiktaş Meydanı’nda basın açıklaması yaptı.

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, burada yaptığı açıklamada, “Yıllarca çalışarak ülkesine emek veren ancak bugün düşük emekli geliriyle yaşamaya çalışan 16 milyonun üzerinde yurttaşımızın sesini duyurmak, haklı taleplerini dile getirmek ve mücadelelerine destek vermek amacıyla karşınızdayız” dedi.

“Emekliler sosyal ölüme terk edildi”

Çelik, şu noktaları vurguladı:

En düşük emekli aylığının yılın henüz ilk 4 ayında çoktan eridiğine ve Mayıs ayı enflasyonu geldiğinde daha da eriyeceğine dikkat çekilen açıklamada Avrupa ülkelerindeki emekli aylığı karşılaştırması yapılarak, ülkemizdeki emeklilerin yaşadığı sorunlar hakkında şöyle denildi:

Aylıkları günden güne buharlaşan emekliler bırakın 100 gram et almayı pazar manav tezgahlarında bile bütçe yetiştiremez hale geldiler. Oysa iktidar 2024 yılını emekliler yılı ilan etmiş, “Türkiye Yüzyılının Emektarları” programına hayata geçirmekle övünmüştü. Gelin şimdi övündükleri emeklilerin yüz yılına bir bakalım. Bizi kıskanıyorlar dedikleri İsviçre Hollanda’da ortalama emekli maaşı 2 bin avronun üzerinde.

Almanya'da ise bin 552 avro olan emekli aile ülkemize sadece 237 avro. Alman Hans emekli aylığı ile ülkemize gelip en iyi otellerde tatilini yaparken bizim emeklimiz Hasan amca aynı otelin mutfağında bulaşık yıkıyor. Hasan amcamız tatil yapmak istediğinde ise Kredi Yurtlar Kurumu’nun ranzalı sekiz kişilik odaları reva görülüyor. Çalışma Bakanı çıkıp bunu müjde olarak sunmaktan, milyonlarca emeklimizin kalbini kırmaktan çekinmiyor.

Bu sebeple binlerce, on binlerce emeklimizle omuz omuza aynı talepleri dile getirmek üzere hafta sonu Ankara'da toplanacağız. “Emekliler lütuf değil, hakkını istiyor” diyeceğiz. En düşük emekli aylığı asgari ücretle aynı seviyede olana dek mücadele edeceğiz. Emekli bayram ikramiyeleri en az asgari ücret düzeyinde olana kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Emekli aylıkları arasındaki farkları gidererek intibak yasasını hayata geçirdiğimiz gün kazandık diyeceğiz. Onurlu yaşam, hakça bölüşüm için tüm emeklilerimizi ve yarın emekli olacak tüm emekçileri 26 Mayıs günü saat 14’te Ankara'da Tandoğan Meydanı'na bekliyoruz.