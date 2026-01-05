CHP İstanbul Hukuk Komisyonu Ocak ayı dava takvimini açıkladı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul Hukuk Komisyonu, ocak ayında görülecek dava ve duruşmalara ilişkin yargı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Açıklanan takvimde parti yöneticileri, seçilmişler, aktivistler ve kamuoyunda yakından takip edilen birçok dava yer aldı.

Takvime göre, 5 Ocak’ta Şükrü Genç ve Kalender Özdemir davası İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 6 Ocak’ta CHP İstanbul İl Kongresi’ne ilişkin ceza duruşması Silivri Duruşma Salonu’nda yapılacak.

8 Ocak’ta Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Günü kapsamında yapılan gözaltılara ilişkin dosya İstanbul 29. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülecek. 13 ve 14 Ocak’ta Kurultay Ceza Davası ile Saraçhane davası mahkeme gündeminde yer alacak.

Takvimde, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası da bulunuyor. Buna göre, İmamoğlu’nun diplomasına ilişkin idare davası 15 Ocak’ta saat 11.00’de İstanbul 5. İdare Mahkemesi’nde görülecek.

Ocak ayı boyunca Burak Can, Fırat Epözdemir, Emrah Gülsunar davaları ile Beşiktaş, Avcılar, Adana, Ceyhan, Seyhan, Adıyaman, Esenyurt ve İETT’ye ilişkin farklı dosyalar da Silivri ve İstanbul’daki çeşitli mahkemelerde görülecek.

CHP İstanbul Hukuk Komisyonu, dava süreçlerinin takip edileceğini ve hukuki dayanışmanın sürdürüleceğini vurguladı.

İmamoğlu’nun diploma davasında kritik süreç

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun lisans diploması, İBB odaklı soruşturma kapsamında gözaltına alınmasından bir gün önce, 18 Mart’ta İstanbul Üniversitesi tarafından “yokluk” ve “açık hata” gerekçeleriyle iptal edilmişti. Diplomaya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 4 Temmuz’da iddianame hazırlanmış, İmamoğlu hakkında sekiz yıl dokuz aya kadar hapis cezası talep edilmişti.

Diploma dosyasının görüldüğü İstanbul 59. Asliye Ceza Mahkemesi, 8 Aralık’taki duruşmada davayı 16 Şubat 2026’ya ertelemiş ve bu kararı idare mahkemesinin sonucunun beklenmesi gerekçesine dayandırmıştı. İmamoğlu, diploma iptal kararına karşı 6 Mayıs 2025’te idare mahkemesine başvurmuştu.

İstanbul 5. İdare Mahkemesi cezaevine yazı göndererek İmamoğlu’nun duruşmaya katılmak istemesi halinde bu talebin tutanağa bağlanmasını ve durumun mahkemeye bildirilmesini istedi. İmamoğlu, asliye ceza mahkemesindeki dosyada sürecin bilinçli şekilde uzatıldığını savunarak erteleme kararına tepki göstermişti.

(EMK)