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Yayın Tarihi: 28 Şubat 2025 11:49
 ~ Son Güncelleme: 28 Şubat 2025 11:52
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CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı ifadeye çağrıldı

CHP’lilerin ifadelerinin alınması için Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeleri gerektiği bildirildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı ifadeye çağrıldı
Fotoğraflar: Ali Dinç / bianet

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Ocak’ta Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’ne ifade vermeye gitmişti.

İfade işlemleri tamamlandıktan sonra adliye önünde halka hitap etmesi planlanan İmamoğlu’nun konuşma yapacağı CHP otobüsü polis tarafından engellenmiş, otobüsün önü TOMA ile kesilmiş ve partililere biber gazı sıkılmıştı. Yaşanan bu gerginlik sırasında polis ile CHP’liler arasında arbede yaşanmıştı.

Bu olayların ardından CHP İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Erdem Kara ve bir grup partili, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla açılan soruşturma kapsamında ifade vermeye çağrıldı. CHP’lilerin ifadelerinin alınması için Vatan Caddesi’ndeki Emniyet Müdürlüğü’ne gitmeleri gerektiği bildirildi.

İmamoğlu'ndan Erdoğan'a: Geçmişte olduğu gibi bu davanın da savcılığına soyunuyorsun
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31 Ocak 2025

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
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17 Şubat 2025
/haber/bilirkisi-sorusturmasinda-ekrem-imamoglu-na-4-yila-kadar-hapis-istemi-304601
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3 Nisan 2024
/haber/ibb-baskani-ekrem-imamoglu-mazbatasini-aldi-293844
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19 Mart 2024
/haber/kurt-z-kusaginin-oyu-ekrem-imamogluna-293230
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