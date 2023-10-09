CHP İstanbul'da 'değişim' kazandı

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye genel başkan adaylarından sadece Örsan Kunter Öymen katıldı. Katılanlar arasında Ünal Karahasan, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Devrim Çelik, Zeynel Emre, Hasan Efe Uyar, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de yer aldı.

Genel Merkeze yakın Cemal Canpolat ve değişim yanlısı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 'in yarıştığı kongrede oy çokluğu ile seçime blok liste ile gidlilmesi kararı alındı. Tartışmalı geçen kongrede oy sayımı geç saatlere kadar sürdü.

Cemal Canpolat'ın İstanbul Büyükşehi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen değişim yanlılarına yönelik eleştirisi tartışma konusu oldu. Canpolat'ın sözleri AKP'li Tevfik Göksu başta olmak üzere çok sayıda AKP'li tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

CHP İl Başkan Adayı, İBB Başkanının partizanlığını, liyakat yalanını ve delegelerin oylarını almak için İBB’de işe alınmasını tek tek ifşa etmiş.



Bizim 5 yıldır anlattığımızı artık kendileri söylüyor. İstanbullular hizmet beklerken İstanbul’un kaynakları partizanlığa, parti içi… pic.twitter.com/E1lFbbL5EC — Mehmet Tevfik Göksu (@mt_goksu) October 8, 2023

Resmi olmayan sonuçlara göre Çelik 344, rakibi Cemal Canpolat ise 300 oy aldı.

CHP İstanbul İl Başkanı seçilen Özgür Çelik'i tebrik ediyorum. Kazanan sadece genç ve başarılı bir parti emekçisi kardeşimiz ve ekibi olmadı; siyasi olgunluk, nezaket ve kapsayıcılık da oldu. İstanbul için birlikte, kol kola çalışacağız. @ozgurcelikchp — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) October 8, 2023

(Mİ)