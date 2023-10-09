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Yayın Tarihi: 9 Ekim 2023 08:54
 ~ Son Güncelleme: 9 Ekim 2023 10:12
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CHP İstanbul'da 'değişim' kazandı

CHP Kurultayı yaklaşırken delege sayısı nedeniyle büyük belirleyiciliği olan İstanbul'da seçimleri değişim yanlıları kazandı. Genel Merkez tarafından desteklenen Cemal Canpolat 300 oyda kalırken Özgür Çelik 344 oyla kazandı.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
https://static.bianet.org/haber/2023/10/09/chp-istanbul-da-degisim-kazandi.jpg

İstanbul İl Başkanı ve 196 kurultay delegesinin belirleneceği 38. Olağan İstanbul İl Kongresi Haliç Kongre Merkezi'nde yapıldı. Kongreye genel başkan adaylarından sadece Örsan Kunter Öymen katıldı. Katılanlar arasında Ünal Karahasan, Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, Genel Başkan Yardımcısı Yunus Emre, Devrim Çelik, Zeynel Emre, Hasan Efe Uyar, Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, çok sayıda milletvekili ve Parti Meclisi (PM) üyeleri de yer aldı.

Genel Merkeze yakın Cemal Canpolat ve değişim yanlısı Bahçelievler İlçe Başkanı Özgür Çelik 'in yarıştığı kongrede oy çokluğu ile seçime blok liste ile gidlilmesi kararı alındı. Tartışmalı geçen kongrede oy sayımı geç saatlere kadar sürdü. 

Cemal Canpolat'ın İstanbul Büyükşehi Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından desteklenen değişim yanlılarına yönelik eleştirisi tartışma konusu oldu. Canpolat'ın sözleri AKP'li Tevfik Göksu başta olmak üzere çok sayıda AKP'li tarafından da sosyal medyada paylaşıldı.

Resmi olmayan sonuçlara göre Çelik 344, rakibi Cemal Canpolat ise 300 oy aldı.

(Mİ)

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