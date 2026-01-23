CHP İstanbul'da birinciliği koruyor: Yüzde 33,1

ORC Araştırma'nın “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna İstanbul'da yanıt arayan 2026'nın ilk siyasi anketinde CHP birincilikteki yerini korudu.

İstanbul anketinin sonuçlarına göre, iktidar partisi AKP 2024 yerel seçimlerinde uğradığı gerilemeyi sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın öteki ortağı MHP "Terörsüz Türkiye" kampanyasını başlatmasından bu yana süren kan kaybını durduramadı ve dördüncü sıraya geriledi.

MHP'den kaçan oyların İYİ ve ZP'de toplandığı görülüyor.

Bu dağılımla militan "süreç karşıtı" partilerin (İYİ+ZP+BBP) oy toplamı yüzde 12'de kalırken "sürece" onay veren partiler yüzde 80'e ulaşıyor.

Araştırmanın künyesi

İstanbul’da 15-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 830 katılımcı ile gerçekleştiren ankette "Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt arandı.

ORC'nin yayımladığı grafikte anket sonuçları yüksekten düşüğe doğru şöyle gerçekleşti:

Parti Yüzde Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) 33,1 Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 30,8 Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti) 8,3 İYİ Parti (İYİ) 5,7 Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) 5,5 Zafer Partisi (ZP) 4,3 Diğer 3,8 Yeniden Refah Partisi (YRP) 2,9 Büyük Birlik Partisi (BBP) 2,2 Yerli ve Milli Parti (YMP) 1,9 Türkiye İşçi Partisi (TİP) 1,5

ORC anket grafiği