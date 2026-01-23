ENGLISH KURDÎ
YT: Yayın Tarihi: 23.01.2026 00:12 23 Ocak 2026 00:12
 ~  SG: Son Güncelleme: 23.01.2026 01:33 23 Ocak 2026 01:33
Okuma Okuma:  2 dakika

İSTANBUL'DA BU PAZAR SEÇİM OLSA

CHP İstanbul'da birinciliği koruyor: Yüzde 33,1

ORC'nin 15-18 Ocak'ta İstanbul'da 2 bin 830 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankette CHP'nin 31 Mart 2024'te yakaladığı üstünlüğü sürdürdüğü, AKP'nin yerinde saydığı, MHP'nin gerilediği, oylarının ZP ve İYİ arasında paylaşıldığı görülüyor. Sürece destek veren partilerin oy toplamı yüzde 80'e yaklaştı.

ORC Araştırma'nın 2026'nın ilk anketinde ilk beş partinin oy oranları/Görsel: ORC

ORC Araştırma'nın “Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna İstanbul'da yanıt arayan 2026'nın ilk siyasi anketinde CHP birincilikteki yerini korudu.

İstanbul anketinin sonuçlarına göre, iktidar partisi AKP 2024 yerel seçimlerinde uğradığı gerilemeyi sürdürüyor. Cumhur İttifakı'nın öteki ortağı MHP "Terörsüz Türkiye" kampanyasını başlatmasından bu yana süren kan kaybını durduramadı ve dördüncü sıraya geriledi.

MHP'den kaçan oyların İYİ ve ZP'de toplandığı görülüyor.

Bu dağılımla militan "süreç karşıtı" partilerin (İYİ+ZP+BBP) oy toplamı yüzde 12'de kalırken "sürece" onay veren partiler yüzde 80'e ulaşıyor.

Araştırmanın künyesi

İstanbul’da 15-18 Ocak tarihleri arasında 2 bin 830 katılımcı ile gerçekleştiren ankette "Bu Pazar genel seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?” sorusuna yanıt arandı.

ORC'nin yayımladığı grafikte anket sonuçları yüksekten düşüğe doğru şöyle gerçekleşti:

PartiYüzde
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP)33,1
Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP)30,8
Halkların Demokrasi ve Eşitlik Partisi (DEM Parti)8,3
İYİ Parti (İYİ)5,7
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)5,5
Zafer Partisi (ZP)4,3
Diğer3,8
Yeniden Refah Partisi (YRP)2,9
Büyük Birlik Partisi (BBP)2,2
Yerli ve Milli Parti (YMP)1,9
Türkiye İşçi Partisi (TİP)1,5

ORC anket grafiği

