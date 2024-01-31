CHP, iptal ettiği "Anayasaya Saygı" mitingi için tarih verdi

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, bugün Meclis'te bir basın toplantısı düzenledi ve Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin reklam afişlerinin engellendiği" iddiasına ilişkin konuştu.

Günaydın, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle TBMM'de "kara bir gün" yaşandığını; Atalay'ın Meclis'e gelemeden vekilliği düşürülen milletvekili olarak tarihe geçtiğini ifade etti.

Günaydın, "Hepimiz biliyoruz ki bu dava hukuki bir dava değildir. Meclis Başkanı ne yaptı, 'öyle bir zamana denk getirelim ki Bekir Bozdağ burada başkanvekili olsun, ben de yurtdışında olayım...' Evet bu mükemmel zamanlamayı yaptınız. Numan Kurtulmuş; sorumluluktan kaçan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde saklanan bir Meclis Başkanı olarak maalesef tarihe geçtiniz." diye konuştu.

Bekir Bozdağ'ın dün 14.45'te grup başkanvekilleri ile toplantı yaparak, bu kararı okutacağını söylediğini anlatan Günaydın, grupların hazırlık yapması için kararın okunmasının çarşamba, perşembe gününe bırakılmasını istediklerini ama kabul edilmediğini söyledi. Genel Kurulda katibin sesinin duyulmadığını, kararın bağlayıcılığının olmadığını ifade eden Günaydın, şöyle devam etti:

"Yargıtay 'Bu kararı okuyacaksınız' diyor. Tıpkı daha evvelki kararında belirttiği gibi Meclise talimat veriyor. Yargıtayın TBMM'ye böyle bir yazı gönderme hakkı ve yetkisi yoktur. Atalay, Silivri'de hükümlü durumdadır. Bu Türkiye'nin ayıbıdır. Konu, Can Atalay meselesinin çok üzerinde derin bir anayasa krizidir. Türkiye'de, Anayasa maddelerini dilerse uygulayan dilemezse uygulamayan bir rejim vardır. Bu çerçeve Türkiye'yi demokratik anayasal hukuk devleti niteliğinden maalesef çıkarmıştır. Ayarını bozduğunuz kantar, gün gelir sizi de tartar."

Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesi nedeniyle bir eylem hazırlığında olup olmayacakları sorusu üzerine Günaydın, Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu tutum sonrası Meclis’te herhangi bir önergenin hızlandırılmasına ilişkin bir teklife olumlu bakmayacaklarını, CHP'nin çok güçlü muhalefetinin görüleceğini söyledi.

Günaydın, ayrıca iptal edilen "Anayasa mitinginin" 10 ya da 11 Şubat'ta Ankara'da yapılacağını, diğer siyasi partilerin de davet edileceğini bildirdi.

Akşener'in afiş açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "partisinin afişlerinin engellendiği" yönündeki açıklamasının sorulması üzerine Günaydın, muhalefete muhalefet etmeyi bıraktıklarını, İYİ Parti’nin nerede duracağına kendisinin karar vereceğini söyledi.

Günaydın, "Bir afişin nasıl asılacağına ilişkin ilkeler, ticari ilişkiler bellidir. Ankara, İstanbul, İzmir Büyükşehir Belediyesinin bütün afiş mekanlarını kontrol etme durumu yoktur. İYİ Parti de bu gerekçeleri yerine getirir, kendisini tanıtır. Cumhurbaşkanı adayı ilan ettiğin, Fatih'e benzettiğin ve Türkiye'nin kurtuluşunun reçetesi olarak tanımladığın Ekrem İmamoğlu, Mansur Yavaş'ı bugün beğenmeyip karşısına aday çıkartmak, kendisini engellemekle itham etmek, İYİ Parti’nin kurumsal kimliğinden çıkan kararlardır. Biz buna da saygılıyız." diye konuştu.

(HA)