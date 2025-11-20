ENGLISH KURDÎ
biamag
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
HABER
Yayın Tarihi: 20 Kasım 2025 14:51
 ~ Son Güncelleme: 20 Kasım 2025 17:34
1 dk Okuma

CHP ‘İmralı ziyareti' gündemiyle toplandı: Nihai karar yarın açıklanacak

CHP'nin İmralı'ya ziyaret gündeminin ele alındığı toplantı sona erdi. Partinin nihai kararın yarın açıklanacağı öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Cumhuriyet Halk Partisi'nde (CHP) İmralı'ya ziyaret gündeminin ele alındığı toplantı sona erdi. Yaklaşık 2,5 saat süren toplantıya CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlık etti.

Toplantıda süreç komisyonunun üyesi olan CHP'li vekiller de yer aldı, ziyaret konusunun kurullarda değerlendirilmeye devam edileceği, nihai kararın yarın açıklanacağı öğrenildi.

Süreç Komisyonu yarın gerçekleştireceği toplantısında İmralı'ya ziyaret gündemini ele alacak. Ziyaret için oylama yapılması bekleniyor. Komisyonun çalışma usul ve esaslarına göre, toplantı yeter sayısı, üye tam sayısının salt çoğunluğundan oluşuyor.

Kanun teklifi hazırlanmasına ilişkin kararlar, üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğuyla alınırken diğer hususlarda karar yeter sayısı, "toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu" olarak uygulanıyor.

Ayrıca komisyon, usul ve esaslarda yer almayan haller için karar yeter sayısıyla usul belirleyebiliyor.

Murat Emir'den yalanlama

Komisyonun yarın İmralı’yı ziyareti etmeyi görüşmesi halinde CHP’nin hangi yönde oy kullanacağı tartışılırken, Sözcü Gazetesi yazarı Saygı Öztürk, CHP’nin konuya dair daha önce toplandığını ve kararını verdiğini ileri sürmüştü.

"CHP Apo’ya gitmiyor" manşeti ile haberi paylaşan gazete, komisyon üyelerinden Murat Emir, Gökçe Gökçen, Nurhayat Altaca, Salih Uzun, Murat Bakan, Türkan Elçi ve Umut Akdoğan’ın karşı oy kullandığı iddia etmişti. Sosyal Medya hesabından konuya dair paylaşımda bulunan CHP Meclis Grup Başkanvekili Murat Emir, henüz bir karar verilmediğini ve partinin yetkili kurullarının ayrıntılı değerlendirmeler yaptıktan sonra kamuoyunu bilgilendireceklerini belirtmişti.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel Abdullah Öcalan çözüm süreci Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu murat emir
