CHP: İmamoğlu’nun tüm davalarına müdahale var

Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) yeni Merkez Yönetim Kurulu (MYK), ilk toplantısını CHP Genel Başkanı Özgür Özel başkanlığında yaptı.

CHP Genel Merkezi’nde saat 11.20’de başlayan toplantı, yeni A takımının belirlenmesinin ardından yapılan ilk oturum olma özelliği taşıdı ve 15.00’te sona erdi.

Toplantının ardından CHP’nin yeni Parti Sözcüsü Zeynel Emre, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Emre’nin açıklamalarında öne çıkan başlıklar şöyle:

Emre, 2019 yerel seçimlerinden itibaren iktidarın CHP’li belediyelere yönelik baskılarını hatırlatarak, “Tayyip Erdoğan seçim sonuçlarını tanımama, milli iradeye saygı göstermeme yoluna gitti. Seçilen belediye başkanlarımızın görev yapması engellendi, hatta İBB seçimi tekrarlatıldı. Beş yıl boyunca belediyelerimizin çalışmaları engellendi ve dezenformasyonla itibarsızlaştırılmaya çalışıldı” dedi.

“İmamoğlu’na yetkisiz biçimde diploma iptali”

CHP Sözcüsü, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik soruşturmaların siyasi olduğunu savundu:

“İmamoğlu, iki kez İstanbul gibi bir megakenti kazandıktan ve CHP’nin geniş desteğiyle cumhurbaşkanı adayı gösterildikten sonra Erdoğan tarafından kendisine rakip olarak görüldü. Üzerinden 35 yıl geçmiş bir süreç için usulsüzlük iddiası ortaya atıldı. İstanbul Üniversitesi’ne yazılar yazıldı, onkoloji heyetinin de içinde bulunduğu bir heyet görevlendirildi ve yetkileri olmadığı hâlde İmamoğlu ile birlikte okuyan ve bugün profesörlüğe yükselmiş kişilerin diplomaları iptal edildi.”

Emre, “İmamoğlu’nun görülen ve açılan davaları içinde hakimi değişmeyen tek bir dava yok. Hepsinde müdahale var” dedi.

“Hakimlerin sürekli değiştirildiği davalar”

Zeynel Emre, hakim değişikliklerine ilişkin somut örnekler verdi:

*Akın Gürlek’e hakaret davasında, karara muhalif şerh düşen hakim iş mahkemesine gönderildi.

*‘Ahmak’ davasında, ilk hakimin talep olmadığı hâlde Sinop’a gönderildiğini söyledi.

*İhale fesat iddialarına ilişkin davada, iki kez hakim değiştirildiğini belirtti.

Emre, Türkiye’de artan suç oranlarına ve sosyal krize de dikkat çekti:

“Ortada bir suç patlaması var. Bu, sosyal bir patlamanın işaretidir. Güven, TOMA’larla, biber gazıyla sağlanmaz; demokrasiyle ve insan haklarıyla sağlanır. Sosyal devlet çökertildi. Bugün bu ülkede yaşlılar ve engelliler için yaşam büyük bir ıstırap hâline geldi.”

Diploma davasındaki son duruşmaya da değinen Emre, önceki hakimin davayı olması gerektiği gibi yönettiğini, ancak yeni gelen hakimin İmamoğlu ile gereksiz bir polemiğe girdiğini ifade etti.

CHP Sözcüsü Emre, MYK tarafından Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır’ın, kesin ihraç istemiyle Parti Meclisi’ne (PM) sevk edildiğini açıkladı. Son kararı PM verecek.

(EMK)