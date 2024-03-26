CHP ile DEM Parti, “protokol iddiasını” yalanladı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) ve Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul’daki seçime dair protokol yaptıklarını iddia eden belgenin gerçek olmadığını açıkladı.

Belgede imzası olduğu iddia edilen DEM Parti Erzurum Milletvekili ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Eş Başkan Adayı Meral Danış Beştaş sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

“Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan. İmza bile taklit edilememiş. Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız.”

Dolaşıma sokulan aşağıdaki kağıt parçası külliyen yalan.



İmza bile taklit edilememiş.



Bu sahtekarlığı yapanların bir an önce ortaya çıkarılması lazım… Sahtekarların, yalancıların peşini bırakmayacağız. pic.twitter.com/kdJ9PISVSO — Meral Danış Beştaş (@meraldanis) March 25, 2024

DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz da böyle bir protokol yapılmadığını söyledi.

CHP: Kesinlikle yalan

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tv100’den Barış Yarkadaş’a yaptığı açıklamada, “Bu gerçek bir belge değil kesinlikle yalandır, imzalar da taklit edilmiştir. İmzaları becerememişler bile” diye konuştu.

Barış Yarkadaş, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun danışmanı Murat Ongun’un da bu belgenin kesinlikle yalan olduğunu söylediğini aktardı.

DEM Parti İstanbul İl Başkanı Murat Kalmaz'la da görüştüğünü ifade eden Yarkadaş, Kalmaz'ın "DEM Parti İl Başkanlığı olarak böylesi bir protokol yapmadık, bizim adımıza sahte evraklar ile algı operasyonları yapılıyor" dediğini aktardı.

(AS)