ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 19 Kasım 2025 17:11
 ~ Son Güncelleme: 19 Kasım 2025 17:30
2 dk Okuma

'CHP il binası davası'nda mahkeme, AYM'nin raporunu bekleyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde çekilen para sayma görüntüleri gerekçesiyle açılan dava ertelendi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
'CHP il binası davası'nda mahkeme, AYM'nin raporunu bekleyecek

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen görüntüler gerekçe gösterilerek açılan davanın dördüncü duruşmasında hakim duruşmanın ertelenmesine karar verdi.

Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama
Başsavcılık'tan "CHP'ye kapatma davası talebi" haberlerine ilişkin açıklama
11 Kasım 2025

CHP İstanbul İl Başkanlığı binasının satın alınması sürecinde 2019'da bir avukatlık bürosunda çekilen para sayma görüntüleri gerekçe gösterilerek açılan davanın dördüncü duruşması görüldü.

İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya 3 tutuksuz sanık Eski Şişli Belediyesi Meclis Üyesi Seval Adalı, Eski CHP İstanbul İl Başkan Yardımcısı Sanık Özgür Nas ve Eski CHP İstanbul İl Başkanlığı Basın Danışmanı Can Poyraz ve avukatları katıldı.

Beraat talebi

Duruşmada savunma yapan sanık Seval Adalı, 2019'da Şişli Belediyesi Meclis Üyesi olduğunu aynı zamanda avukatlık yaptığını, o dönem CHP'nin "Bir Tuğla da Sen Koy" isimli bağış kampanyasına bağışta bulunduğunu söyledi.

Hatırladığı kadarıyla 30-40 bin lira civarında bağış yaptığını, siyasi partide faaliyet göstermesi nedeniyle buradaki konumu ve itibarının önemli olduğunu, bu nedenle bağışın parti içinde görünür olmasını sağladığı için önemsediğini ve elden yapmayı tercih ettiğini öne süren Adalı, il başkanlığından bağışa ilişkin makbuzların daha sonra düzenleneceği söylendiği için ısrarcı olmadığını iddia etti.

Adalı, makbuz almamasında suç kastıyla hareket etmediğini belirterek beraatini istedi.

Dava ertelendi

Ara kararını açıklayan mahkeme, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına bilgi istemli yazı yazılarak CHP'nin 2019 yılına ilişkin mali denetimi yönünden yapılan incelemenin akıbetinin sorulmasına karar verdi.

Duruşma, diğer eksik hususların giderilmesi için 15 Nisan 2026'ya ertelendi.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
Can Poyraz CHP AYM
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git