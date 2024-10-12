CHP İl Belediye Başkanları'ndan ortak açıklama: İmamoğlu ve Durbay’a destek

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Ekrem İmamoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a yönelik iftira ve hukuksuzluklara karşı ortak bir basın açıklaması yaptı.

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Açıklamada, İmamoğlu’na yönelik açılan davanın Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçeceği belirtildi.

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Ayrıca, açıklamada kadın siyasetçilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve Gülşah Durbay’a yapılan saldırıların hukuki olarak sonuna kadar takip edileceği ifade edildi.

Açıklamada özetle şöyle:

"Bizler, 21 il belediye başkanı olarak bütün bu hukuksuzlukların ve iftiraların asıl sebebinin iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşünü durdurmak olduğunu biliyoruz. Ciddi bir geçim sıkıntısı çeken halkımızı bu tür konularla meşgul ederek ülkemizde yaşanan büyük ekonomik krizin üzerini örtmeye çalışıyorlar."

"TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak dahil verilecek her türlü haksız kararın toplumsal barışımıza zarar verecek bir girişim olduğunu değerlendiriyoruz."

"Sayın Gülşah Durbay’a yönelik yürütülen iftira ve yalan kampanyası, kadın siyasetçilerin hedef alınmasının bir göstergesi olup, toplum vicdanında mahkum olmuştur.”

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(EMK)