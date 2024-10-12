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Yayın Tarihi: 12 Ekim 2024 15:52
 ~ Son Güncelleme: 12 Ekim 2024 15:57
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CHP İl Belediye Başkanları'ndan ortak açıklama: İmamoğlu ve Durbay’a destek

Açıklamada kadın siyasetçilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve Gülşah Durbay’a yapılan saldırıların hukuki olarak sonuna kadar takip edileceği ifade edildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
Bu fotoğrafta, mavi bir ceket giyen genç bir kadın görülüyor. Kadının kıyafeti profesyonel ve resmi bir tarzda. Göğsünde mikrofon takılı olduğu için bir konuşma ya da video kaydı sırasında olduğu anlaşılıyor. Arkasında, klasik mobilyalar ve bir dolap yer alıyor; dolap üzerinde bazı süs eşyaları bulunuyor. Arka plandaki çerçevede ise siyah-beyaz bir fotoğraf var. Kadın kendinden emin bir duruş sergiliyor ve kameraya bakarak konuşuyor gibi görünüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) ve Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı (TBB) Ekrem İmamoğlu ve Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’a yönelik iftira ve hukuksuzluklara karşı ortak bir basın açıklaması yaptı.

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Açıklamada, İmamoğlu’na yönelik açılan davanın Türkiye’nin demokrasi tarihine kara bir leke olarak geçeceği belirtildi.

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Ayrıca, açıklamada kadın siyasetçilerin hedef alınmasının kabul edilemez olduğu vurgulandı ve Gülşah Durbay’a yapılan saldırıların hukuki olarak sonuna kadar takip edileceği ifade edildi.

Açıklamada özetle şöyle:

"Bizler, 21 il belediye başkanı olarak bütün bu hukuksuzlukların ve iftiraların asıl sebebinin iktidara yürüyen Cumhuriyet Halk Partisi’nin yürüyüşünü durdurmak olduğunu biliyoruz. Ciddi bir geçim sıkıntısı çeken halkımızı bu tür konularla meşgul ederek ülkemizde yaşanan büyük ekonomik krizin üzerini örtmeye çalışıyorlar."

"TBB ve İBB Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu’na siyasi yasak dahil verilecek her türlü haksız kararın toplumsal barışımıza zarar verecek bir girişim olduğunu değerlendiriyoruz."

"Sayın Gülşah Durbay’a yönelik yürütülen iftira ve yalan kampanyası, kadın siyasetçilerin hedef alınmasının bir göstergesi olup, toplum vicdanında mahkum olmuştur.”

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(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
Şehzadeler İlçe Belediye Başkanı Gülşah Durbay CHP CHP belediyeleri
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