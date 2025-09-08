CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, İstanbul Valiliği bugün altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı ilân etti.

Gürsel Tekin'in bulunduğu geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

CHP Gençlik Kolları, bugün saat 23.00 için CHP İl Başkanlığı önüne çağrı yaptı. Valiliğin yasak kararının hemen ardından ise İl Başkanlığı polis tarafından ablukaya alındı.

Bina önündeki bekleyiş ve protestolar yaklaşık beş saattir sürüyor.

Yurttaşların İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek isteyen polis, kitleye zaman zaman biber gazıyla müdahale ediyor.

Yurttaşlar ise "Kayyımın buraya girmesine izin vermeyeceğiz", "Halkız, haklıyız, kazanacağız" ve "İstanbul’un başkanı Özgür Çelik'tir" sloganlarıyla eylemlerini sürdürüyor.

Polise tepki gösteren yurttaşlardan biri "Tayyip sizin, çocuklarınızın geleceğini çaldı; neyi koruyorsunuz?" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanlığı polis ablukasında

“Gitmeyeceğiz”

CHP İl Başkanlığı'nın yer aldığı Azerbaycan Caddesi’nde de polis ile yurttaşlar arasında, yer yer gerginlik yaşanıyor.

Polis, yurttaşların yol kapatma girişimlerine müdahale ederek biber gazı ve su sıktı. Ancak yüzlerce kişi polis kalkanlarının önünde sloganlarla beklemeye devam ediyor ve “Gitmeyeceğiz” mesajı veriyor.

Biber gazından etkilenen gazeteciler de var. Yurttaşlar sloganlarla caddeye gelmeye devam ediyor. (EMK/TY)