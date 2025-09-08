ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 01:33
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 01:46
1 dk Okuma

CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor

Yurttaşlar "Kayyımın buraya girmesine izin vermeyeceğiz", "Halkız, haklıyız, kazanacağız" ve "İstanbul’un başkanı Özgür Çelik'tir" sloganlarıyla eylemlerini sürdürüyor.

CHP İl Başkanlığı önünde bekleyiş sürüyor
Fotoğraf: Evrim Kepenek / bianet

45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin 2 Eylül tarihli kararıyla Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve yönetiminin görevden alınmasının ardından, İstanbul Valiliği bugün altı ilçede üç gün süreyle eylem yasağı ilân etti.

Mahkeme, Çelik'in yerine Gürsel Tekin’in bulunduğu geçici yönetim kurulunun atanmasına karar verdi.

CHP Gençlik Kolları, bugün saat 23.00 için CHP İl Başkanlığı önüne çağrı yaptı. Valiliğin yasak kararının hemen ardından ise İl Başkanlığı polis tarafından ablukaya alındı.

Bina önündeki bekleyiş ve protestolar yaklaşık beş saattir sürüyor.

Yurttaşların İl Başkanlığı binasına girmesini engellemek isteyen polis, kitleye zaman zaman biber gazıyla müdahale ediyor.

Yurttaşlar ise "Kayyımın buraya girmesine izin vermeyeceğiz", "Halkız, haklıyız, kazanacağız" ve "İstanbul’un başkanı Özgür Çelik'tir" sloganlarıyla eylemlerini sürdürüyor.

Polise tepki gösteren yurttaşlardan biri "Tayyip sizin, çocuklarınızın geleceğini çaldı; neyi koruyorsunuz?" dedi.

7 Eylül 2025

“Gitmeyeceğiz”

CHP İl Başkanlığı'nın yer aldığı Azerbaycan Caddesi’nde de polis ile yurttaşlar arasında, yer yer gerginlik yaşanıyor.

Polis, yurttaşların yol kapatma girişimlerine müdahale ederek biber gazı ve su sıktı. Ancak yüzlerce kişi polis kalkanlarının önünde sloganlarla beklemeye devam ediyor ve “Gitmeyeceğiz” mesajı veriyor.

Biber gazından etkilenen gazeteciler de var. Yurttaşlar sloganlarla caddeye gelmeye devam ediyor. (EMK/TY)

Haber Yeri
İstanbul
cumhuriyet halk partisi İstanbul Valiliği CHP İl Başkanlığı protestoları gürsel tekin Ozgur Çelik
@kepenekevrimm [email protected]
bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025).

bianet kadın ve LGBTİ+ haberleri editörü (Ekim 2018- Şubat 2025). bianet stajyerlerinden (2000-2001). Cumhuriyet, BirGün, DİHA, Jinha, Jin News, İMC TV için muhabirlik yaptı. Rize'de yerel gazetelerde çalıştı. Sivil Sayfalar, Yeşil Gazete, Journo ve sektör dergileri için yazılar yazdı, haberleri yayınlandı. Hemşin kültür dergisi GOR’un kurucu yazarlarından. Yeşilden Maviye Karadenizden Kadın Portreleri, Sırtında Sepeti, Medya ve Yalanlar isimli kitaplara yazıları ile katkı sundu. Musa Anter Gazetecilik (2011) ve Türkiye Psikiyatri Derneği (2024) en iyi haber ödülü sahibi. Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu kurucularından. Sendikanın İstanbul Şubesi yöneticilerinden (2023-2027). İstanbul Üniversitesi Avrupa Birliği ve Bilgi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler bölümlerinden mezun. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik ve cinsiyet temelli şiddet haberciliği alanında atölyeler düzenliyor. Şubat 2025'den bu yana kadın haberleri editörü olarak çalışıyor.

