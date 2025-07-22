ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
EKOLOJİ
Yayın Tarihi: 22 Temmuz 2025 17:03
 ~ Son Güncelleme: 22 Temmuz 2025 17:04
2 dk Okuma

CHP, İklim Kanunu’nu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

CHP, muhalefet ve çevre örgütlerinin “ticari” olmakla eleştirdiği kanunun kamu yararına aykırı olduğunu belirtti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP, İklim Kanunu’nu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

2 Temmuz’da TBMM’de kabul edilip yasalaşan İklim Kanunu, 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma ilişkin temel esasları belirliyor. Muhalefet partileri ile iklim ve çevre örgütleri kanunu “ticari olmakla” eleştiriyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle AYM’ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

İklim Kanunu kabul edildi | Muhalefet: "Asıl amaç doğa değil, ticaret"
"KARBON PİYASASI KANUNU"
İklim Kanunu kabul edildi | Muhalefet: "Asıl amaç doğa değil, ticaret"
3 Temmuz 2025

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde AYM’ye taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle dedi:

Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesi’ne sunuldu, İklim Kanunu’nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik.” (TY)

Haber Yeri
İstanbul
iklim kanunu cumhuriyet halk partisi Anayasa Mahkemesi
ilgili haberler
"KARBON PİYASASI KANUNU"
İklim Kanunu kabul edildi | Muhalefet: "Asıl amaç doğa değil, ticaret"
3 Temmuz 2025
/haber/iklim-kanunu-kabul-edildi-muhalefet-asil-amac-doga-degil-ticaret-309121
Perihan Koca: İklim Kanunu değil ticaret sözleşmesi
14 Mart 2025
/haber/perihan-koca-iklim-kanunu-degil-ticaret-sozlesmesi-305423
TTB’den İklim Kanunu açıklaması
11 Mart 2025
/haber/ttbden-iklim-kanunu-aciklamasi-305333
İklim Kanunu değil ‘Yıkım Kanunu’
26 Şubat 2025
/haber/iklim-kanunu-degil-yikim-kanunu-304918
‘‘İklim Kanunu, iklim değişikliği ile mücadele etmeyi amaçlamıyor’’
26 Şubat 2025
/haber/iklim-kanunu-iklim-degisikligi-ile-mucadele-etmeyi-amaclamiyor-304904
“Hem iklimi hem de bizi koruyacak bir İklim Kanunu istiyoruz”
11 Ekim 2024
/haber/hem-iklimi-hem-de-bizi-koruyacak-bir-iklim-kanunu-istiyoruz-300629
İklim Kanunu taslağı hakkında ne biliyoruz?
19 Mayıs 2024
/haber/iklim-kanunu-taslagi-hakkinda-ne-biliyoruz-295528
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
"KARBON PİYASASI KANUNU"
İklim Kanunu kabul edildi | Muhalefet: "Asıl amaç doğa değil, ticaret"
3 Temmuz 2025
/haber/iklim-kanunu-kabul-edildi-muhalefet-asil-amac-doga-degil-ticaret-309121
Perihan Koca: İklim Kanunu değil ticaret sözleşmesi
14 Mart 2025
/haber/perihan-koca-iklim-kanunu-degil-ticaret-sozlesmesi-305423
TTB’den İklim Kanunu açıklaması
11 Mart 2025
/haber/ttbden-iklim-kanunu-aciklamasi-305333
İklim Kanunu değil ‘Yıkım Kanunu’
26 Şubat 2025
/haber/iklim-kanunu-degil-yikim-kanunu-304918
‘‘İklim Kanunu, iklim değişikliği ile mücadele etmeyi amaçlamıyor’’
26 Şubat 2025
/haber/iklim-kanunu-iklim-degisikligi-ile-mucadele-etmeyi-amaclamiyor-304904
“Hem iklimi hem de bizi koruyacak bir İklim Kanunu istiyoruz”
11 Ekim 2024
/haber/hem-iklimi-hem-de-bizi-koruyacak-bir-iklim-kanunu-istiyoruz-300629
İklim Kanunu taslağı hakkında ne biliyoruz?
19 Mayıs 2024
/haber/iklim-kanunu-taslagi-hakkinda-ne-biliyoruz-295528
Sayfa Başına Git