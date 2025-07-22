CHP, İklim Kanunu’nu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), İklim Kanunu'nun da aralarında bulunduğu bazı kanunların yürürlüğünün durdurulması ve iptali istemiyle bugün Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) başvurdu.

2 Temmuz’da TBMM’de kabul edilip yasalaşan İklim Kanunu, 3 Temmuz’da Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kanun, iklim değişikliğiyle mücadele ve uyuma ilişkin temel esasları belirliyor. Muhalefet partileri ile iklim ve çevre örgütleri kanunu “ticari olmakla” eleştiriyor.

CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partililerle AYM’ye yaptıkları başvurunun ardından açıklamada bulundu.

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Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin (TBMM) 21 Temmuz Pazartesi günü tatile girdiğini anımsatan Günaydın, CHP grubu olarak tatil ortamı içerisinde olmayacaklarını dile getirdi.

Günaydın, bazı yasal düzenlemeleri kamu yararına aykırı olarak gördüklerini, bu düzenlemeleri ise süresi içerisinde AYM’ye taşımaya devam edeceklerini ifade ederek, şöyle dedi:

“Bugün 774 sayılı KHK'ya ilişkin 3 ayrı paketi getirdik buraya. Bunun yanında 10. Yargı Paketi 4. düzenleme olarak Anayasa Mahkemesi’ne sunuldu, İklim Kanunu’nun tüm maddelerinin iptali ve bir Cumhurbaşkanlığı kararnamesinin iptali de olmak üzere toplam 5 yasa ve 1 Cumhurbaşkanlığı Kararı için Anayasa Mahkemesine yürütmesinin durdurulması öncelikle ve her halükarda iptali için hazırladığımız dilekçeleri mahkemeye verdik.” (TY)