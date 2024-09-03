CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Türkiye İşçi Partisi’nden (TİP) Hatay milletvekili seçilen ancak Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) tahliye kararına rağmen vekilliği düşürülen Can Atalay’ın durumunu görüşmek üzere Meclis’i 10 Eylül'de olağanüstü toplantıya çağırdı.
Olağanüstü toplantı talebine ilişkin başvuru, Genel Başkan Özgür Özel ile partinin Grup Başkanvekilleri Murat Emir, Gökhan Günaydın ve Ali Mahir Başarır imzasıyla yapıldı.
CHP: 10 Eylül'de Meclis'i olağanüstü toplantıya çağırıyoruz
Toplantı başvurusuna gerekçe olarak, "Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması" gösterildi.
Dilekçede, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay ile ilgili aldığı kararın Meclis Genel Kurulu'nda okutulması istendi.
Başvuruda şu ifadelere yer verildi:
"Bu Anayasa ihlalinin ve hukuk dışı tutuma son verilebilmesi için TBMM’nin ivedilikle toplanarak Anayasa Mahkemesi'nin söz konusu kararının gereğinin ya Anayasa Mahkemesi'nin ilgili kararını Genel Kurula sunarak ya da uygun görülen diğer bir yöntemle re’sen yerine getirmesi gerekmektedir.
Anayasa Mahkemesi tarafından verilen kararların TBMM Başkanlığınca Genel Kurula sunularak Şerafettin Can Atalay’ın milletvekili olduğunun bir kez daha TBMM tarafından tespit edilmesi; akabinde de tahliye edilip milletvekilliği andını içerek Parlamento’da yerini almasının sağlanması, mahrum kaldığı milletvekilliği özlük haklarının iadesinin sağlanması amacıyla ve ekte yer alan Meclis Araştırma önergesini görüşmek üzere TBMM'nin Anayasa’nın 93’üncü ve TBMM iç tüzüğünün 7’nci maddesi gereğince, 10 Eylül 2024 Salı günü saat 14.00’te olağanüstü toplantıya çağrılmasını arz ve talep ederiz."
AYM’nin Can Atalay gerekçeli kararı Resmi Gazete’de yayımlandı
İlk toplantıda kavga çıkmıştı
Anayasa Mahkemesi, 1 Ağustos'ta Resmi Gazete'de yayımlanan gerekçeli kararında Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin "yok hükmünde" olduğunu tespit etti.
Yüksek Mahkeme, Yargıtay 3. Ceza Dairesi’nin Atalay’la ilgili kararının hukuki değerden yoksun olduğuna ve bu kararın TBMM Genel Kurulu’nda okunmasıyla Atalay’ın vekilliğinin düşmüş sayılamayacağına karar verdi.
Atalay’ın vekilliğinin düşürülmesi işleminin iptali ile Yargıtay yazısının TBMM’de okunması işleminin iptali başvurularını birleştirerek karara bağlayan Yüksek Mahkeme, Can Atalay’ın "milletvekilliğinin yok hükmünde sayılması" talebinin karara bağlanmasına yer olmadığına hükmetti.
AYM kararının ardından TBMM, 16 Ağustos’ta CHP’nin çağrısıyla Atalay gündemiyle olağanüstü toplandı.
MHP’nin katılmadığı toplantıda, TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık, Meclis kürsüsünde konuştuğu sırada, AKP Milletvekili Alpay Özalan’ın yumruklu saldırısına uğradı.
Saldırı sırasında kürsüye ilk koşan ve engellemeye çalışan DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit'in de kaşı açıldı.
CHP Milletvekili Okan Konuralp de yaralandı.
Saldırı sonrası ara verilen oturum yeniden başladı, yeniden başlayan oturumu bu kez Bekir Bozdağ yerine Meclis Başkanı Numan Kurtuluş yönetti.
Yeniden başlayan oturumda Meclis grup başkanlarının uzlaşması ile Ahmet Şık ve Alpay Özalan'a kınama cezası verilmesi oylandı ve oy çokluğuyla kabul edildi.
Yaşanan gerilim nedeniyle altı kez ara verilen Meclis Genel Kurulu’nda Atalay için verilen genel görüşme talebi reddedildi.
TBMM, Anayasa Mahkemesi'nin Atalay kararını yok saydı
(RT)