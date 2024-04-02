CHP, İBB Meclisi'nde 184 üyeyle çoğunluğu yakaladı

31 Mart seçimlerinin kesin olmayan sonuçlarına göre Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) adayı Ekrem İmamoğlu, oyların yüzde 51,14'ü alarak (4 milyon 432 bin 862 oy) ikinci kez İstanbul Büyükşehir Belediye başkanı seçildi.

CHP İstanbul'un 26 ilçesini kazanırken; AKP 13 ilçeyi aldı. Böylece Cumhur İttifakı'nın ağırlıkta olduğu İBB Meclisi'nde çoğunluk CHP'ye geçti.

İlçe ilçe İstanbul seçim sonuçları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2019 seçim sonuçlarından sonra, belediye meclis üyelinde çoğunluk olmadığı için "topal ördek" benzetmesi yaptığı CHP, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde AKP'den 54 fazla meclis üyesini aldı ve mecliste çoğunluğu yakaladı.

İBB Başkan Danışmanı Murat Ongun, Belediye Meclisi'nde CHP'nin 184, AKP'nin 130, MHP'nin de 2 üyelik kazandığını açıkladı.

Ongun, yaptığı paylaşımda şöyle dedi:

CHP: 184

AKP: 130

MHP: 2

İstanbul’a hayırlı olsun."

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(RT)