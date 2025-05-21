CHP, HSK seçimlerini AYM'ye taşıdı

Hakimler ve Savcılar Kurulu’nda (HSK) boşalan 5 üyelik için yapılan seçim tamamlandı. CHP'nin katılmadığı oylama, ikinci turda en çok oy alan adaylar arasında yapılan kura ile sonuçlandı.

4 BİN 9 HAKİM VE SAVCI ETKİLENDİ HSK atamalarında MHP'nin parmak izleri

İkinci tur oylamada, Anayasa'da öngörülen üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğu, yani 360 milletvekilinin oyunu hiçbir aday alamadığı için ikinci turda en yüksek oyu alan 2 aday arasından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş tarafından ad çekme usulü ile HSK üyeleri belirlendi.

Ad çekmede, Fuzuli Aydoğdu, Hakan Yüksel, Seyfi Han, Cengiz Aydemir ve Alişan Tiryaki HSK'nin yeni üyeleri olarak seçildi.

Fotoğraf: CHP

CHP seçimi AYM'ye taşıdı

Öte yandan CHP, yapılan seçimlerin hem usule hem de esasa aykırı olduğunu savunarak Anayasa Mahkemesi’ne (AYM) itirazda bulundu.

"Dün gece Türkiye Büyük Millet Meclisi karanlık gecelerinden birisini yaşadı" diyen CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, HSK seçimlerinde hukukun açıkça ihlal edildiğini savundu.

Seçimlerin ardından 10 saat içinde Anayasa Mahkemesi'ne başvurduklarını belirten Günaydın, HSK’nın 2017 Anayasa değişikliğiyle “bağımsızlığını kaybettiğini” savunarak, “Eğer bir ülkede adaleti, yargının tarafsız ve bağımsızlığını tesis etmek istiyorsanız Hâkimler ve Savcılar Kurulu'nu doğru organize etmeniz gerekir” dedi.

Günaydın, oylama sonuçlarındaki dikkat çekici “tesadüfleri” şöyle örnekledi:

Fuzûli Aydoğdu birincide 270, ikincide 204 oy alıyor. Ad çekmede Fuzûli Aydoğdu çıkıyor. Demek ki torba buna göre bir torba.

Hakan Yüksel birincide 283, ikincide 203 oy alıyor ve torbadan her nasılsa yine Hakan Yüksel çıkıveriyor.

'Torbacı iktidar' çıkışı

Günaydın, bu “tesadüfler zincirinin” organize bir yapıya işaret ettiğini belirterek şu çıkışı yaptı:

"Arkadaşlar, artık biz buraya 'torbacı iktidar' dersek yanlış bir şey mi söylemiş oluruz?" Biz Hâkimler Savcılar Kurulu'nun teşkilinde meclis başkanının gözleri önünde, bütün partilerin, katılanların, grup başkanvekillerinin, iktidar blokunun çabasıyla buradan böylesine bir tesadüfler zincirini organize edebiliyorsanız bu işler en azından organize işler olarak tanımlanmalıdır ve torbacı iktidar olarak tanımlanmalıdır."

Anayasa Mahkemesi’nden acil bir karar beklediklerini ifade ederek Günaydın, “Anayasa Mahkemesi'ni gecikmeksizin burada önce çoktandır vermediği yürürlük durdurma kararını ve arkasından iptal kararını vermesini bekliyoruz” dedi.

Fotoğraflar: Mahmut Tanal / X

“Alın size tam bağımsız yargı”

HSK Seçimlerine bir tepki de CHP’li Mahmut Tanal'dan geldi. HSK’nın yeni üyelerinden Hakan Yüksel’in bozkurt işareti yaptığı bir fotoğrafını paylaşarak, 'bağımsız ve tarafsız yargı' eleştirisinde bulundu.

Tanal, şu ifadeleri kullandı:

"Bu fotoğraflarda gördüğünüz kişi;

Ankara İki Nolu Baro Başkanı ile bozkurt işareti yaparak poz veren,

Kendi kızının düğününde MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter’i nikah şahidi yapan,

Can Atalay hakkında Anayasa Mahkemesi’nin hak ihlali kararına rağmen karşı karar veren Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanvekili olan,

Ve en önemlisi, dün gece HSK üyeliğine seçilen Hakan Yüksel!

Alın size tam bağımsız ve tarafsız yargı…"

HSK seçimleri ikinci tur Yargıtay üyeleri arasından seçilecek birinci üyelik için aday listesi: Ömer Faruk Aydıner (78) Fuzuli Aydoğdu (204) Mustafa Yapıcı (75) Yargıtay üyeleri arasından seçilecek ikinci üyelik için aday listesi: İbrahim Temir (133) Hakan Türkön (25) Hakan Yüksel (203) Yargıtay üyeleri arasından seçilecek üçüncü üyelik için aday listesi: Seyfi Han (218) Şerafettin Saka (42) Ergün Şahin (102) Danıştay üyeleri arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Kemal Açıkgöz (69) Cengiz Aydemir (74) Aysel Demirel (219) Öğretim üyeleri ile avukatlar arasından seçilecek üyelik için aday listesi: Hasan Oğuz Altınkaynak (136) Figen Şaştım (7) Alişan Tiryaki (217)

(AB)