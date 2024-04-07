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Yayın Tarihi: 7 Nisan 2024 15:12
 ~ Son Güncelleme: 7 Nisan 2024 17:39
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CHP heyeti YSK önünde: "Hatay'da seçim iptal edilsin"

CHP lideri Özgür Özel, CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke'nin de yer aldığı heyet, Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Yener ile görüştü. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP heyeti YSK önünde: "Hatay'da seçim iptal edilsin"
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CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da itiraz sonucu belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için bugün YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.

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Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti. 

Heyetin YSK yetkilileri ile yaptığı toplantı 10 dakika sürdü. Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı.

Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek YSK'nin Hatay kararı açıklanmadan AKP'li adaya mazbata verildiğini ve kentteki 'ölü seçmenler' hakkında bilgi talep ettini söyledi.

3 bin 389 ölü seçmen

Hatay'da yeniden sayım istediklerini bildiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Hatay için olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz.

Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

"Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır."

Selin Sayek Böke ise AKP adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini belirterek yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.(AÖ)

Seçim 2024 CHP hatay
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