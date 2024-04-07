CHP heyeti YSK önünde: "Hatay'da seçim iptal edilsin"

CHP lideri Özgür Özel, Hatay'da itiraz sonucu belli olmadan AKP'li adaya mazbata verilmesine tepki göstermek için bugün YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.

Özel'den seçim kurulu hakimlerine: Hatay halkının iradesine saygı duyun

CHP, Hatay'da mazbatanın AKP'li adaya verilme kararını YSK'ye taşıdı

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Ahmet Yener ile görüşen CHP heyeti YSK önünde açıklama yaptı. CHP, Hatay'da seçimin iptal edilmesini talep etti.

Hatay'ın sandıktaki iradesine günlerdir masa başı oyunlarla müdahale edilmektedir.



Başvurularımız sonuçlanmadan ve YSK kararını açıklamadan siyasi baskılarla haksızca ve hukuksuzca mazbata verilmiştir.



Bizler yarın saat 15.00’te YSK önünde olacağız.



Hatay'ın iradesine sahip… — Özgür Özel (@eczozgurozel) April 6, 2024

Heyetin YSK yetkilileri ile yaptığı toplantı 10 dakika sürdü. Özel'in ses telleriyle ilgili geçirdiği operasyon nedeniyle açıklamayı CHP Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Gül Çiftçi ve CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke yaptı.

Çiftçi, YSK'ye 80 sayfalık itiraz dilekçesi sunduklarını belirterek YSK'nin Hatay kararı açıklanmadan AKP'li adaya mazbata verildiğini ve kentteki 'ölü seçmenler' hakkında bilgi talep ettini söyledi.

3 bin 389 ölü seçmen

Hatay'da yeniden sayım istediklerini bildiren Çiftçi, şu bilgileri paylaştı:

"Hatay için olağanüstü ve olağan itiraz dilekçemizi vermiş bulunmaktayız. İlçeler için itiraz dilekçelerimizi ise dün akşam itibariyle verdik. Yarın YSK’nın gündemine alınmasını bekliyoruz.

Kayseri Pınarbaşı ilçesinde seçimin iptal kararı mühürsüz oy torbalarına ilişkindir ama aynı şekilde Ardahan Çıldır ilçesinde aynı gerekçe olup Kütahya sayılırken Hatay’ın Samandağ ilçesi sayılmamaktadır. Kapsamlı 80 sayfalık dilekçemizde bu hususları da belirttik.

"Hatay’da talebimiz bütün oyların sayılması, mümkün olmadığı takdirde geçersiz oyların sayılması olup, yine tespit ettiğimiz 3 bin 389 ölü seçmen bulunmaktadır. Biz bu ölü seçmenin nasıl oy kullandığının tespitini talep ediyoruz. Seçimin iptalini istiyoruz. Bizim tespit edebildiğimiz 20 sandıkta sandık kurulu başkanları polis ve zabıta memurlarından oluşmaktadır. Yani kanunun aksine bir sandık kurulu oluşumu söz konusudur. Dolayısıyla Hatay’da olağanüstü bir şekilde seçimin iptalini talep ediyoruz. Bugün verdiğimiz dilekçenin ana başlıkları da bu kapsamdadır."

Selin Sayek Böke ise AKP adayı Mehmet Öntürk'e verilen mazbatayı meşru görmediklerini belirterek yarın (8 Nisan) bir kez daha YSK önünde toplanma çağrısı yaptı.(AÖ)