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Yayın Tarihi: 17 Şubat 2025 18:22
 ~ Son Güncelleme: 17 Şubat 2025 18:32
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CHP heyeti Van'da: İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz

CHP CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, kayyım atanan Van'da konuştu: "Biz Van halkı için, hukuk için, tepki vermek için bu buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz."

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP heyeti Van'da: İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz
*Fotoğraf: MA

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır ve beraberindeki heyet, kayyım atanan Van’a gitti.

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, İstanbul Milletvekili Yunus Emre, Hatay Milletvekili Nermin Yıldırım Kara ve Urfa Milletvekili Mahmut Tanal'dan oluşan CHP heyeti, kayyım atanan Van’a gitti.

CHP Van İl Başkanlığı'na giden heyet, ardından esnaf ziyaretleri gerçekleştirdi.

Heyet daha sonra DEM Parti Van İl Örgütü'ne geçti, görüşmelerin ardından açıklama yapıldı.

Açıklama illk olarak konuşan DEM Parti Van İl Eş Başkanı Veysi Dilekçi konuştu.

"Toplumsal barışın önüne geçiliyor"

Dilekçi, 31 Mart 2024 seçimlerinin ardından yaşananları hatırlattı ve “11 ay geçmeden yeniden bir hukuksuzluğa imza atılarak Van halkının iradesi tekrar gasp edildi. Bu ülkede demokrasinin gelişmesinin ve toplumsal barışın önüne geçilmektedir. Ülkeyi kendi malları gibi kullanmak isteyen bir zihniyet var. Bugün kanunlarla bunu yaptığını iddia edenler, şunu bilsinler ki Türkiye halkları Van halklarının yanındadır. Bu hukuksuzluğu ülkenin tüm kesimleri  kabul etmiyor" dedi.

"Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız"

CHP heyeti adına konuşan Ali Mahir Başarır ise; “Ankara'daki bir yapı Türkiye'yi esaret altına almış durumda” diye konuştu.

Başarır, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hep beraber direneceğiz. Kendi belediyelerinde rüşvet var, zimmet var. Onlarla ilgili soruşturma yok. Burada görevleri ile ilgili bir soruşturma olmayan bir belediye başkanı görevinden alıp kayyım atanıyor. Burada paraları kullanmak istiyor, vakıfların aklamak istiyor, seçimlerde kullanmak istiyor. Biz Van halkı için, hukuk için, tepki vermek için bu buradayız. Kabul etmiyoruz, etmeyeceğiz. İrademizi vermiyoruz, vermeyeceğiz. Hukuku, hukuk kurallarını bir kez ihlal edilmesine seyirci kalırsak hiçbir seçimin artık bu ülkede anlamı kalmaz. Sonra da bir gün herkesin kapısı 06.00'da muhakkak çalar. Van'ın iradesini yalnız bırakmayacağız.”

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(RT)

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