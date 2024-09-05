ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 5 Eylül 2024 16:48
 ~ Son Güncelleme: 5 Eylül 2024 16:56
1 dk Okuma

CHP heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Olumlu bir görüşme oldu

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, Meclis Başkanı Kurtulmuş ile yaptıkları görüşmenin ardından açıklama yaptı: "Numan Kurtulmuş da 'durumun vahametinin farkında olduğunu' söyledi. "

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Olumlu bir görüşme oldu

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı ikinci olağanüstü toplanma başvurusu gündeme geldi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Başarır, şöyle dedi: "Numan Kurtulmuş da 'durumun vahametinin farkında olduğunu' söyledi. Can Atalay'la ilgili taleplerimizi ilettik. 120 milletvekilin imzasıyla Meclis'in olağanüstü toplanmasını belirttik.Anayasa Mahkemesi'nin kararının Meclis'te okunması gerektiğini söyledik. TBMM, 400 milletvekili iradesiyle Anayasa’yı değiştirebiliyor. Birçok sorunun çözümünün Meclis olduğunu söyledik.”

“Ortada Anayasal bir problem var” diyen Başarır, “Salı günü Meclis toplanmalı ve bu konu konuşulmalı. Can Atalay’ın hakları iade edilmeli. Olumlu bir görüşme oldu” diye konuştu.

CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı
3 Eylül 2024
Atalay: Kararın uygulanmasında asli görevli Meclis Başkanı'dır
Atalay: Kararın uygulanmasında asli görevli Meclis Başkanı'dır
3 Eylül 2024

(RT)

can atalay Numan Kurtulmuş
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
Sayfa Başına Git