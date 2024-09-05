CHP heyeti, Kurtulmuş ile görüştü: Olumlu bir görüşme oldu

CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır ve Murat Emir, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile görüştü.

Görüşmede, Türkiye İşçi Partisi'nden (TİP) Hatay Milletvekili seçilen ve vekilliği düşürülen Gezi tutuklusu Can Atalay'a ilişkin CHP'nin yaptığı ikinci olağanüstü toplanma başvurusu gündeme geldi.

Görüşmenin ardından basın açıklaması yapan Başarır, şöyle dedi: "Numan Kurtulmuş da 'durumun vahametinin farkında olduğunu' söyledi. Can Atalay'la ilgili taleplerimizi ilettik. 120 milletvekilin imzasıyla Meclis'in olağanüstü toplanmasını belirttik.Anayasa Mahkemesi'nin kararının Meclis'te okunması gerektiğini söyledik. TBMM, 400 milletvekili iradesiyle Anayasa’yı değiştirebiliyor. Birçok sorunun çözümünün Meclis olduğunu söyledik.”

“Ortada Anayasal bir problem var” diyen Başarır, “Salı günü Meclis toplanmalı ve bu konu konuşulmalı. Can Atalay’ın hakları iade edilmeli. Olumlu bir görüşme oldu” diye konuştu.

CHP, ikinci Can Atalay başvurusunu yaptı

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(RT)