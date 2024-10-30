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Yayın Tarihi: 30 Ekim 2024 10:48
 ~ Son Güncelleme: 30 Ekim 2024 13:02
3 dk Okuma

CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer’in gözaltına alınmasına neden olan dosyaya gizlilik kararı getirilmiş olmasına rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklama yapmasına dikkat çeken İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu, "Emniyet, hangi savcı ile nasıl bir ilişki kuruyor?" dedi.

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Ruken Tuncel

Görseli Büyüt
CHP heyeti emniyet müdürlüğünde: Hukukla konuşulacak bir süreç yok
Fotoğraf: Ruken Tuncel / bianet

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, bu sabah saatlerinde evine yapılan baskınla gözaltına alındı.

Özer, 31 Mart 2024 Yerel Seçimlerinde “Kent Uzlaşısı” ile CHP’den Esenyurt Belediye Başkanı seçilmişti.

Fatih’te bulunan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü’ne götürülen Özer’i, CHP İstanbul Milletvekilleri Özgür Karabat ve Ali Gökçek, Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Grup Başkan Vekili Ülkü Sakalar, Sarıyer Belediye Başkanı Mustafa  Oktay Aksu, partisinin il yöneticileri, büyükşehir meclis üyeleri ve belediye başkan yardımcıları İstanbul Emniyet Müdürlüğü önünde bekliyor.

CHP heyetiyle tartışan polis, “kapı önünde toplanmayın” uyarısında bulunsa da CHP'liler bekleyişlerini sürdürüyor.

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Karabat: Hukukla açıklanamaz

Dosyaya gizlilik kararı ve 24 saat avukat kısıtlılığı getirildi. Özer'in yarın sabah avukatlarıyla görüşebileceği öğrenildi.

Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Zeybek, Özer'in gözaltına alınmasını "1 Ekim'de başlatılan sürecin devamı," diye yorumladı. Zeybek, konuşmasına şöyle devam etti:

"Ahmet Özer, Vanlı bir akademisyen, sosyolog. Hatırlarsınız 31 Mart seçimlerinden sonra Van'a kayyım atanmak istendi. Halkın tepkisiyle bundan geri adım attılar. Fakat görülüyor ki, Van'a kayyım atayamayanlar, Vanlı birinin Türkiye'nin en büyük ilçesi Esenyurt'a belediye başkanı olmasından rahatsızlar. Biz Ahmet Başkanımızın, Esenyurt halkının iradesinin arkasındayız."

CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat ise "Başsavcılık, kısıtlılık kararı olan bir dosyada niçin detaylı bir açıklama yapma gereği duydu, bunu sormak gerekiyor" diye konuştu. Karabat, açıklamasını şöyle sürdürdü:

"Şu an hukukla açıklanacak bir durum yok ortada. Başsavcılık açıklama yapıyor, 10 yıldır dinlendiğini söylüyor. Böyle bir şey olabilir mi? Bu insan 10 yıldır devlet kurumlarında görev yapıyor. Altı ay önce temiz kağıdı alıyor. Fakat şimdi saçma sapan bir suçlamayla karşı karşıya. Hukukla konuşulacak bir süreç yok. Ahmet Hoca'yı diğerlerinden ayıran tek şey Kürt sorununa karşı hassasiyeti ve bu nedenle burada.

Ahmet Özer hakkında bir gözaltı kararı var ise niçin Esenyurt Belediye binasına da operasyon düzenlendi? Belediye binasına gidildiğinde, belediye görevlileri kapıyı açmak istemesine rağmen kapılar kırılarak içeri gidiliyor. Tüm bunlar aslında ne olduğunu açıkça gösteriyor."

Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu: Anayasaya aykırı

İstanbul Baro Başkanı Prof. Dr. İbrahim Kaboğlu da İstanbul Emniyet Müdürlüğüne dosyaya ilişkin bilgi almak için geldi; ancak yaklaşık yarım saat süren görüşmeye rağmen Kaboğlu'na bilgi verilmedi. Bunun üzerine Kaboğlu, emniyet önünde açıklama yaptı. Kaboğlu açıklamasında şöyle dedi:

"Emniyet yöneticilerini eğitim vermiş bir anayasa hukukçusu olarak söyleyebilirim ki, bu gözaltı her şekilde anayasaya aykırıdır. Adresi belli, makamında, görevi başında olan bir belediye başkanı, evine, makamına yapılan bir operasyonla gözaltına alınmaz. Şayet hakkında bir soruşturma varsa ifadeye çağrılır ve gider. Bu yapılmadığı gibi baro başkanı olarak soruşturmaya dair bilgi alma hakkına sahipken bana da bilgi verilmedi. 

Emniyet, yasama, yürütme, yargı, insan haklarını korumak için vardır ancak bugün bir kez daha yapılan uygulamalarla insan haklarının ihlal edildiğini görüyoruz. Sabah saatlerinde Özer'in evinde ve belediyede yapılan aramalar ve uygulamalar anayasaya aykırıdır. Benim bilgi alamam da anayasa ihlalidir. Bu hukuksuzluk bir an önce sona ermeli, Prof. Dr. Ahmet Özer serbest bırakılmalıdır."

Kaboğlu, dosyaya gizlilik kararı getirilmesine rağmen İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın açıklama yapmasına da değinerek "Emniyet hangi savcı ile nasıl bir ilişki kuruyor? Savcıları ve emniyeti  görevlerini hukuk çevresinde yürütmeye devam ediyorum," dedi.

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(RT/TY)

Haber Yeri
İstanbul
Prof. Dr. Ahmet Özer esenyurt belediyesi esenyurt belediye başkanı ev baskınları Kent uzlaşısı CHP Ahmet Özer'in gözaltına alınması
Ruken Tuncel
Ruken Tuncel
[email protected] tüm yazıları
bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve...

bianet eğitim ve mülteci hakları editörü. Evrensel, T24, Taraf, Bakurpress, JİNHA, Jin news, Özgürlükçü Demokrasi ve Yeni Yaşam gazetesinde, yargı muhabirliği, politika editörlüğü, hak ihlalleri ve kadın alanlarında çalıştı. İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı, Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümünde okudu.

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