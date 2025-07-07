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Yayın Tarihi: 7 Temmuz 2025 12:21
 ~ Son Güncelleme: 7 Temmuz 2025 12:32
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CHP, henüz tutuklanmayan belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı

Belediye başkanları 10 Temmuz'da başkentte bir araya gelecek.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP, henüz tutuklanmayan belediye başkanlarını Ankara’ya çağırdı
Fotoğraf: Anadolu Ajansı

Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) yönelik baskılar artarken, parti tüm belediye başkanlarını 10 Temmuz’da Ankara’da toplama kararı aldı.

Anadolu Ajansı'nın aktardığına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kartalkaya'daki otel yangını davasının ardından bugün partisinin il başkanları toplantısı ile parti genel merkezinde TBMM'deki kapalı grup toplantısına katılacak.

CHP'ye art arda gelen operasyonların ardından son olarak dün (6 Temmuz) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Özel hakkında “cumhurbaşkanına hakaret”, “suç işlemeye alenen tahrik” ve “kamu görevlilerine hakaret ve tehdit” suçlamalarıyla re’sen soruşturma başlattı.

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31 Mart 2024 Yerel Seçimleri’nden bu yana ise, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu dahil 12 CHP’li belediye başkanı tutuklandı. Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere hâlâ gözaltında tutuluyor.

Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise görev süresine ilişkin yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında 4 Temmuz’da tutuklanarak cezaevine gönderildi. (TY)

Haber Yeri
İstanbul
CHP CHP'li belediyelere operasyon Zeydan Karalar muhittin böcek abdurrahman tutdere özgür özel
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