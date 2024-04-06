CHP, Hatay'da mazbatanın AKP'li adaya verilme kararını YSK'ye taşıdı

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde itiraz süresi devam ederken Hatay İl Seçim Kurulu’nun mazbatayı AKP adayı Mehmet Öntürk’e verme kararı için YSK’ye başvuruda bulundu.

31 Mart'ta yapılan seçimlerde AKP adayı Mehmet Öntürk yüzde 44.48 oy oranına ulaşırken, CHP adayı Lütfü Savaş yüzde 44.05 oy oranına ulaşmıştı.

Toplam 816 bin 856 oyun kullanıldığı Hatay'da 38 bin 903 oy geçersiz sayıldı.

"Fark 2.569 oy"

Hatay'da tüm ilçelerde itiraz ettiklerin belirten CHP başvuruda, "Sandık sonuç tutanaklarına karşı ilçe seçim kurullarına yapılan itirazla iki aday arasındaki oy farkı an itibariyle 2.569 oydur. Partimizce yapılan itirazların ilgili seçim kurullarında incelemesi devam etmektedir. Diğer bir deyişle Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi itiraz süreçleri devam etmektedir” dedi.

“Yüksek Kurulunuzun 09.04.2019 tarih ve 2019/2272 sayılı kararıyla itiraz süreci tamamlandığında belediye başkanlığı ve belediye meclis üyeliği mazbatalarının verilebileceği düzenlenmiştir" denilen başvuruda, "Birçok ilçe seçim kurulu seçimi açık ara kazanan belediye başkanlarımıza itiraz süreçleri devam ettiğinden mazbatalarını vermemektedir. Edinilen bilgiye göre itirazlarımızın kesin karara bağlanmadığı Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde AKP adayına mazbata düzenlenerek 06.04.2024 saat 12.00’de törenle verilecektir. Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı mazbatasının itiraz süreçleri tamamlanmadan düzenlenmesi Yasaya ve yukarıda belirttiğimiz Yüksek Kurulunuz kararına aykırıdır” ifadeleri yer aldı.

Çiftçi-Binici: YSK'yı kendi kararına uymaya davet ediyorum

Başvuruya ilişkin açıklamada bulunan CHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci Binici, “2019 yılında Yüksek Seçim Kurulu’nun aksi yönde kararı mevcut. Yani bir seçim çevresinde itiraz devam ederken adaya mazbata verilmemesi yönünde bir karar var. Ancak buna rağmen Hatay İl Seçim Kurulu, AKP adayın mazbata verip Hatay’da yaşanan sürece bir hukuksuz müdahalade daha bulunuyor. Bugün YSK’ya konuyla ilgili itirazda bulunduk. YSK’yI kendi kararına uymaya davet ediyorum” dedi.

(AD)