CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 22 dosyayı görüşmek üzere toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle sevk ettiği dosyalar arasında yer alan birçok isim partiden çıkarıldı.

Süreç, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte bazı isimlerin disipline sevk edilmesiyle başladı. YDK, savunma için tebliğ gönderdi. Tekin, “suç işlemediği” gerekçesiyle savunma vermeyi reddederken, eski milletvekili Barış Yarkadaş kurula iki sayfalık yazılı savunma sundu.

Yarkadaş, mahkemenin tedbir kararını savunduğu ve televizyon programlarındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiğini belirterek, tedbirli ihraç kararını eleştirdi.

15 Eylül’de MYK tarafından ihraç talebiyle disipline gönderilen eski milletvekili Berhan Şimşek’in tedbir kararına yaptığı itiraz da reddedildi. Şimşek’in dosyası bir sonraki YDK toplantısında karara bağlanacak.

YDK, ayrıca Yusuf Gögerkaya, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez hakkında verilen “kesin çıkarma talebiyle tedbir” kararlarını da onayladı. Böylece sekiz isim için tedbir devam ettirildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı mazbatasını Pazartesi günü yeniden Özgür Çelik’e teslim edeceği öğrenildi.

Tekin: Onurumuz zedelenmedi

Tekin karara dair şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik.

Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır.

