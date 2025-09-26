ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 26 Eylül 2025 16:29
 ~ Son Güncelleme: 26 Eylül 2025 16:35
2 dk Okuma

TEKİN: ONURUM ZEDELENMEDİ

CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti

Yüksek Seçim Kurulu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı mazbatasını Pazartesi günü yeniden Özgür Çelik’e teslim edeceği öğrenildi.

BİA Haber Merkezi

ENRead in English

BİA Haber Merkezi

ENRead in English
Görseli Büyüt
CHP, Gürsel Tekin’in de aralarında olduğu 6 kişiyi ihraç etti

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), 22 dosyayı görüşmek üzere toplandı. Merkez Yönetim Kurulu’nun (MYK) kesin ihraç talebiyle sevk ettiği dosyalar arasında yer alan birçok isim partiden çıkarıldı.

Süreç, CHP İstanbul İl Yönetimi’ne kayyum olarak atanan Gürsel Tekin ile birlikte bazı isimlerin disipline sevk edilmesiyle başladı. YDK, savunma için tebliğ gönderdi. Tekin, “suç işlemediği” gerekçesiyle savunma vermeyi reddederken, eski milletvekili Barış Yarkadaş kurula iki sayfalık yazılı savunma sundu.

Yarkadaş, mahkemenin tedbir kararını savunduğu ve televizyon programlarındaki açıklamaları nedeniyle disipline sevk edildiğini belirterek, tedbirli ihraç kararını eleştirdi.

15 Eylül’de MYK tarafından ihraç talebiyle disipline gönderilen eski milletvekili Berhan Şimşek’in tedbir kararına yaptığı itiraz da reddedildi. Şimşek’in dosyası bir sonraki YDK toplantısında karara bağlanacak.

YDK, ayrıca Yusuf Gögerkaya, Mustafa Yavuz, Zeynel Kızılkaya, Atakan Demirci, Koray Göbel, Ömer Kutlu ve Cevher Sönmez hakkında verilen “kesin çıkarma talebiyle tedbir” kararlarını da onayladı. Böylece sekiz isim için tedbir devam ettirildi.

Yüksek Seçim Kurulu’nun, CHP İstanbul İl Başkanlığı mazbatasını Pazartesi günü yeniden Özgür Çelik’e teslim edeceği öğrenildi.

Tekin: Onurumuz zedelenmedi

Tekin karara dair şu açıklamayı yaptı:

“Cumhuriyet Halk Partisi'nin bir neferi olarak ömrümü verdiğim partimden, suça bulaşmış kişilerin, partinin değil kendi şahsi çıkarlarının temsilciliğini yapanların aldığı bir kararla ihraç edildik.

Bu kararın bizim onurumuzu zedelemesi mümkün değildir. Biz bu partinin emektarlarıyız. Bu partiye yıllarımızı, alın terimizi, mücadelemizi verdik. Bizimle aynı yolda yürüyen binlerce yol arkadaşımızın emeğini yok sayarak kendi düzenlerini sürdürmeye çalışanların vereceği hiçbir karar CHP tarihine gölge düşüremez. Bugün bizi ihraç edenler bilsinler ki aslında ihraç ettikleri biz değiliz; ihraç ettikleri kendi vicdanlarıdır, partinin onurlu geçmişidir. Bizim varlığımızı yok edemezsiniz. Çünkü biz CHP'nin vicdanıyız, kökleriyiz, hafızasıyız. Şunu açıkça söylüyorum: Sizler bu partiden gittiğinizde, bu partiyi şaibelerden, kişisel hırslardan arındırdığınızda Cumhuriyet Halk Partisi daha da büyüyecek. Çünkü CHP, birkaç kişinin koltuğunu korumak için tasfiye ettiği insanların değil, Mustafa Kemal'in izinden giden milyonların partisidir. Bizler, partimizi namussuzlardan, şaibelerden ve kirli düzenlerden temizlemek için mücadelemize devam edeceğiz. İhraç kararlarıyla bizi susturamazsınız. Tarih, bugün alınan bu haksız kararları değil, bu kararların karşısında dimdik duran bizleri yazacaktır.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
gürsel tekin CHP CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik Bariş Yarkadaş
ilgili haberler
Gürsel Tekin: CHP’nin kurumsal kimliğini korumak istiyorum
26 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-chpnin-kurumsal-kimligini-korumak-istiyorum-311955
Mahkeme, CHP’nin itirazını reddetti: Gürsel Tekin “görevde” kalacak
26 Eylül 2025
/haber/mahkeme-chpnin-itirazini-reddetti-gursel-tekin-gorevde-kalacak-311935
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı
10 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-in-chp-istanbul-il-binasina-giris-izni-verdigi-31-kisilik-liste-ortaya-cikti-311370
Gürsel Tekin'den 'il binası' yanıtı: Genel Başkanımız nereyi uygun görürse, her yer bizim
9 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-den-il-binasi-yaniti-genel-baskanimiz-nereyi-uygun-gorurse-her-yer-bizim-311302
Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-polis-esliginde-il-binasina-girdi-tepki-gosterenler-chp-li-degil-311274
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Gürsel Tekin: CHP’nin kurumsal kimliğini korumak istiyorum
26 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-chpnin-kurumsal-kimligini-korumak-istiyorum-311955
Mahkeme, CHP’nin itirazını reddetti: Gürsel Tekin “görevde” kalacak
26 Eylül 2025
/haber/mahkeme-chpnin-itirazini-reddetti-gursel-tekin-gorevde-kalacak-311935
Gürsel Tekin'in CHP İstanbul İl binasına 'giriş izni' verdiği 31 kişilik liste ortaya çıktı
10 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-in-chp-istanbul-il-binasina-giris-izni-verdigi-31-kisilik-liste-ortaya-cikti-311370
Gürsel Tekin'den 'il binası' yanıtı: Genel Başkanımız nereyi uygun görürse, her yer bizim
9 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-den-il-binasi-yaniti-genel-baskanimiz-nereyi-uygun-gorurse-her-yer-bizim-311302
Gürsel Tekin polis eşliğinde il binasına girdi: "Tepki gösterenler CHP'li değil"
8 Eylül 2025
/haber/gursel-tekin-polis-esliginde-il-binasina-girdi-tepki-gosterenler-chp-li-degil-311274
Sayfa Başına Git