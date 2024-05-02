CHP Grup Başkanvekili Emir: 1 Mayıs'taki görüntünün yaratıcısı AKP’dir

CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde Taksim Meydanı’nın işçilere açılmamasını kınadı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in, Taksim’in işçi örgütleri ve emekçilerin gösterilerine açılması yönünde adeta “mekik diplomasisi” yürüttüğünü söyleyen Emir, iktidarın, Anayasa Mahkemesinin Taksim’in 1 Mayıs kutlamalarına kapatılmasının “ifade hürriyetinin ihlali” olduğu yönündeki kararına rağmen bu konuda geri adım atmadığını belirtti.

Özel ne demişti? Aynı konuda Halk TV'nin 2 Mayıs sabah programında, İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan CHP lideri Özgür Özel'in beyanına da yer verilmiş ve Küçükkaya Özel'in kendisine şunları söylediğini aktarmıştı: "Biz Saraçhane'ye gittik. Saraçhane'de çağrıcı olanlar, organizasyon komitesi, sendikalar, konfederasyonlar ne karar alırlarsa uyarız dedik. Sendikalar gittiler bariyerin önünde polisle müzakere ettiler. Polis izin vermeyince döndüler ve Saraçhane'de kutlamaya karar verdiler. Polisle çatışmamaya karar verdiler. Ben zaten açıklamamda polisin de bir baba bir eş bir evlat olduğunu hep vurguladım ve polisle çatışmanın da yanlış olacağını söyledim. Aynı şekilde polis de bir emekçidir ve polisin de emekçiye sert davranmaması gerektiğini hep söyledim." CHP lideri, Taksim'in işçilere açılacağını ve ilk seçimleri kazanarak bunu gerçekleştireceğini söyledi: "Ben o barikatı kaldıracağım. Ben devletin polisini oradan çekeceğim ama bunu kendisi de halkın çocuğu olan polisle çatışarak yapmayacağım. Ben bunu seçimden 1. parti olarak çıkmış bir genel başkan olarak önümüzdeki ilk seçimi kazanarak yapacağım. Kavga ederek iterek çatışarak değil, seçimle yapacağım bunu."

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İktidarın, örgütlü emekten ve işçilerden korktuğunu belirten Emir, partisinin, emekçilerle güvenlik güçlerinin karşı karşıya gelmemesine özen gösterdiğini, bu bağlamda dünkü olumsuz görüntülerden rahatsızlık duyduklarını dile getirdi.

CHP Grup Başkanvekili Emir, şunları kaydetti:

“Maalesef güvenlik güçlerinin Su Kemeri’ni Çin Seddi’ne çevirdiği ve Taksim Meydanı’nı etten duvarla kapattığı görüntüleri gördük. İşçilerle kimi eylemciler arasında istemediğimiz, provokasyona varabilecek olaylar yaşandığını gördük. Taksim’in 1 Mayıs’a kapatılmasına yönelik duruşumuz son derece nettir ama tabii ki bir provokasyona yardımcı olmuş görüntüsü verecek her türlü tutumdan da kaçınmayı bir görev biliyoruz. Ama bilsinler ki önümüzde bir yıllık süreç var. Taksim’in 1 Mayıs’ta emekçilere açılması için her türlü mücadeleyi vereceğiz ve eninde sonunda Taksim Meydanı işçilere açılacak.”

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“Polisle çatışan bir görüntünün içerisine girmek istemedik”

CHP Grup Başkanvekili Emir, basın mensuplarının sorularını da yanıtladı.

Partisinin dün neden Taksim Meydanı’na girmediğinin sorulması üzerine Emir, Taksim Meydanı’na girebilmek için çaba gösterdiklerini ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile diplomasi yürüttüklerini söyledi. Emir, şöyle devam etti:

“Ancak İçişleri Bakanı, saraydan aldığı talimatlar doğrultusunda kanun ve anayasa tanımaz bir biçimde bu girişimlerimize karşı durmuş, izin vermemiştir. Toplantıyı düzenleyenler, 1 Mayıs anmalarının yürütücüsü olan komitenin üyeleri, DİSK, KESK, TTB, TMMOB ve Türk Diş Hekimleri Birliği, görüşmeler sonucunda onlar Taksim’de polisle karşı karşıya gelmeme konusunda bir tavır göstermişlerdir. Bizim o noktadan sonra Taksim anmalarının asıl sahiplerine saygı duymaktan başka seçeneğimiz yoktur. Sayın Genel Başkan’ımız konuşmasını yaptıktan sonra oradan ayrılmıştır ama son sendika oradan ayrılana kadar CHP İl Başkanı dahil CHP’liler Saraçhane Meydanı’nda beklemişlerdir. CHP, Taksim’in 1 Mayıs’ta işçilere açılması için her türlü kararlılığı göstermiştir ama polisle çatışan bir görüntünün içerisine girmek istememiştir; hiç kimseyi de bunun bir parçası yapmama konusunda hassasiyet göstermiştir.”

*CHP Grup Başkanvekili Murat Emir (Fotoğraf: AA)

İstanbul Valisi Gül’e tepki

Emir, Saraçhane’den Taksim Meydanı’na yürümek isteyenlere polisin müdahalesi ile İstanbul Valisi Davut Gül’ün, 1 Mayıs gösterileri hakkındaki sosyal medya paylaşımına yönelik soruları ise şöyle yanıtladı:

“O görüntüler Türkiye’ye yakışmamıştır, içimize sinmemiştir. O görüntünün yaratıcısı AKP’dir. Orada yürütülmek istenmeyen işçilerdir, gösteri yapmaları engellenen işçiler ve örgütlü güçlerdir. Orada elbette kimi provokatif unsurların olabileceğini göz önüne alıyoruz ama güvenlik güçlerimizin burada çok daha dikkatli bir tavır almalarını beklerdik. Orada emirleri uygulamakla sorumlu polis kardeşlerimizi anlıyoruz ama telsizin ucundaki polis müdürleri, İstanbul Valisi bu tavrıyla zaten apaçık meydan okumaktadır. Sayın Vali’nin ayar verdiği, neredeyse ‘intikam aldık’ duygusuyla paylaştığı kişiler işçilerdir, emekçilerdir. Kendisi, devletin valisi olmadığını AKP’nin valisi olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur.”

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(VC)