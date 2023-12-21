CHP Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş: İlaç krizini çözün

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Giresun Milletvekili Eczacı Elvan Işık Gezmiş, "Hastalar ilaçsız kaldı, eczaneler çaresiz. İlaç yokluğu inanılmaz, kabul edilemez boyutlara ulaştı" dedi.

"Hastalar çaresiz bırakıldı"

Işık Gezmiş yazılı açıklamasında şunları belirtti:

"Anayasamızda belirtildiği gibi "Devlet sağlık hizmetlerini herkesin beden ve ruh sağlığını koruyarak hayatını sürdürebileceği şartları sağlamakla yükümlüdür." Bozulan, dibe vuran ekonomi, istikrarsız ilaç politikaları ilaca ulaşımı imkansız hale getirdi."

"Son olarak uygulanan ilaç fiyat kararnamesinde (16 Aralık 2023 tarihinde) duyurulan ve dokuz gün sonra (25 Aralık 2023) tarihinde yürürlüğe giren düzenleme ile ilaç yokluğu çok yüksek boyuta ulaşmış, hastalarımız ilaçsız kalmış, ilaç tedariği durma boyutuna gelmiştir. Oysa ilaç toplum sağlığı için en temel ihtiyaçtır. Ve de anayasal güvence altında hastaların temel sağlık hakkıdır. "

"HPV açısı ücretsiz olmalı"

"Bütçe görüşmelerinde de gördük ki, ilaca ve koruyucu sağlık ihtiyaçlarına ayrılan kaynak oldukça yetersizdir. Yurttaşların en temel hakkının başında gelen sağlık için ayrılan bütçe OECD ülkelerinin çok altındadır. Bu kabul edilemez" diyen Işık Gezmiş sözlerini şöyle sürdürdü:

"Paramızın değer kaybetmesi, artan döviz kuru, bu kura bağlı olarak ülkemizde yeterince ilaç üretilememesi ve böylece bu ekonomik çöküşte artan ilaç farkları da hastalarımızı perişan etmektedir. Hal böyle olunca; vatandaşın ilaca ulaşımı gün geçtikçe zorlaşmaktadır."

"Ayrıca Hpv aşının da bu bütçeden ödenmesini talep ediyoruz. Çünkü üç dozu 10 bin lirayı bulmakta, yurttaşlarımız bu ücreti karşılayamamaktadır, ve bu hastalık gün geçtikçe artmaktaktadır. "

"Yurttaşların ilaca ulaşamaması ve ilaç fiyat farkları biz eczacıların sırtına yüklenemez. Bu Sağlık Bakanlığı'nın sorunudur. Bu krizi bir an önce çözmeli, yani görevini yapmalıdır.

Hükümete dolayısıyla, Sayın Sağlık Bakanı'na çağrıda bulunuyoruz: Bu krizi çözün!"

(SY/EMK)