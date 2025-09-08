ENGLISH KURDÎ
HABER
Yayın Tarihi: 8 Eylül 2025 16:43
 ~ Son Güncelleme: 8 Eylül 2025 17:28
2 dk Okuma

CHP Genel Merkez, İstanbul İl binasını başka adrese taşıdı

İstanbul’daki mevcut İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Çalışma Ofisi olarak kullanılacak.

BİA Haber Merkezi

CHP Genel Merkez, İstanbul İl binasını başka adrese taşıdı
Fotoğraf: Turan Taşkın Özer / X

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi, mahkeme tarafından İstanbul İl Başkanlığı’na geçici olarak atanan Gürsel Tekin’in polis eşliğinde girdiği, Sarıyer ilçesindeki İstanbul İl Başkanlığı Binasını kapatma kararı aldı.

8 Eylül 2025

CHP, Sarıyer İlçe Seçim Kurulu’na yapılan başvuru kapsamında, Olağanüstü İstanbul İl Kongresini yapıp, yeni İl Başkanı ve Yönetimi seçilene kadar, İl Başkanı Özgür Çelik’in çalışmalarını yürüteceği yeni il başkanlığı adresini İstanbul Valiliği ve Yargıtay’a bildirdi.

8 Eylül 2025

İstanbul’daki mevcut İl Başkanlığı binası, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in İstanbul Çalışma Ofisi olarak tayin edildi.

Fotoğraf: AA

"Başkanımızın çalışma ofisi işgal altında"

Kararı duyuran CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, "Bugün itibarıyla orada bulunan kişi CHP İstanbul İl Başkanlığında değil, doğrudan CHP Genel Başkanı’nın çalışma ofisini işgal etmektedir. Aynı şekilde polis de Genel Başkanımızın çalışma ofisini ablukaya almıştır. Genel Başkanımızın çalışma ofisini işgal eden kişi derhal orayı terk etmeli, polis ablukası ise anında kaldırılmalıdır!" dedi.

Özgür Çelik: Hayırlı olsun

İstanbul İl Kurultay'ı 24 Eylül'de

Diğer yandan CHP, İstanbul İl Olağanüstü Kongresi'nin yapılması için de başvuruda bulunuldu. Delegelerin imzasıyla yapılan olağanüstü kongre başvurusu,  Sarıyer İlçe Seçim Kurulu'na teslim edildi.

CHP'nin İstanbul İl Olağanüstü Kongresi 24 Eylül'de yapılacak.

Genel Merkez Kurultayı 21 Eylül'de

CHP, 900'ün üzerinde delegenin imza vermesi üzerine CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in imzasıyla olağanüstü kurultay yapılması için Çankaya İlçe Seçim Kurulu'na başvuruda bulunmuştu.

CHP'nin Olağanüstü Kurultayı 21 Eylül 2025 tarihinde gerçekleşecek.

(AB)

Haber Yeri
İstanbul
CHP İstanbul CHP İstanbul İl başkanı Ozgur Çelik
