ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HAKLAR
Yayın Tarihi: 2 Nisan 2024 20:55
 ~ Son Güncelleme: 3 Nisan 2024 02:00
2 dk Okuma

VAN'DA SEÇME VE SEÇİLME HAKKININ GASPI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van'a heyet gönderiyor

Özel, Van'da Belediye Başkanlığını 220 bin 919 oyla kazanan Abdullah Zeydan'ın mazbatasının, 108 bin 802 oyda kalan AKP'li Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine kente hukukçu milletvekilleri Tanrıkulu, Tanal ve Kılıç'tan oluşan bir heyet gönderiyor.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi
Görseli Büyüt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van'a heyet gönderiyor
Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu Diyarbakır'da, 2023/Amida Haber

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın İl Seçim Kurulunca seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine kararın hangi saiklerle alındığını ortaya çıkarmak ve seçme ve seçilme özgürlüğü ihlalinin boyutları ve sonuçlarını yerinde gözlemlemek için bir heyet görevlendirdi.

Ne olmuştu?

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919 oyla kazanmış, ancak Zeydan'ın oyunun yarısından da az oy alarak seçimi kaybeden AKP adayı Arvas'ın şikayeti üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçime katılmasına olanak veren Diyarbakır Mahkemesi'nin "memnu hakların iadesi" kararını geçersiz sayarak Zeydan'ın mazbatasını iptal etmiş ve seçimi Arvas'ın kazandığını açıklamıştı. 

Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü
Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü
2 Nisan 2024

Kararın açıklanmasının ardından yüzde 55 oyla Zeydan'ı seçen Vanlılar, seçme özgürlüklerinin gasp edilmesini protesto için sokaklara çıktı. 

Özel ne dedi, heyette kimler var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van İl Seçim Kurulu'nun kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı saat 16.55’te, bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır." demişti.

Özel'den Zeydan açıklaması: Van halkının iradesini hiçe saymak, pusu kurmaktır
Özel'den Zeydan açıklaması: Van halkının iradesini hiçe saymak, pusu kurmaktır
2 Nisan 2024

Özel açıklamanın ardından gelişmeleri yerinde takip için üçü de hukukçu olan İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan bir heyet görevlendirdi. 

(AEK)

abdullah zeydan özgür özel Van Büyükşehir Belediyesi 31 Mart Yerel Seçimler
ilgili haberler
Ciwan Haco’dan Van çağrısı: Haksızlık karşısında susmayın
Bugün 16:01
/haber/ciwan-hacodan-van-cagrisi-haksizlik-karsisinda-susmayin-293837
Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız
Bugün 12:50
/haber/kadin-koalisyonu-van-halkinin-yanindayiz-293824
Ekoloji Birliği’nden çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin
Bugün 11:23
/haber/ekoloji-birliginden-cagri-halkin-iradesine-saygi-gosterin-293815
6 ilde 89 kişi gözaltına alındı
Bugün 08:26
/haber/6-ilde-89-kisi-gozaltina-alindi-293796
ilgili haberler
Ciwan Haco’dan Van çağrısı: Haksızlık karşısında susmayın
Bugün 16:01
/haber/ciwan-hacodan-van-cagrisi-haksizlik-karsisinda-susmayin-293837
Kadın Koalisyonu: Van halkının yanındayız
Bugün 12:50
/haber/kadin-koalisyonu-van-halkinin-yanindayiz-293824
Ekoloji Birliği’nden çağrı: Halkın iradesine saygı gösterin
Bugün 11:23
/haber/ekoloji-birliginden-cagri-halkin-iradesine-saygi-gosterin-293815
6 ilde 89 kişi gözaltına alındı
Bugün 08:26
/haber/6-ilde-89-kisi-gozaltina-alindi-293796
Sayfa Başına Git