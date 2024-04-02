CHP Genel Başkanı Özgür Özel Van'a heyet gönderiyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde mazbatanın İl Seçim Kurulunca seçimi kazanan DEM Parti adayı Abdullah Zeydan yerine AKP adayı Abdulahat Arvas'a verilmesi üzerine kararın hangi saiklerle alındığını ortaya çıkarmak ve seçme ve seçilme özgürlüğü ihlalinin boyutları ve sonuçlarını yerinde gözlemlemek için bir heyet görevlendirdi.

Ne olmuştu?

Van'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini DEM Parti adayı Abdullah Zeydan 220 bin 919 oyla kazanmış, ancak Zeydan'ın oyunun yarısından da az oy alarak seçimi kaybeden AKP adayı Arvas'ın şikayeti üzerine toplanan İl Seçim Kurulu, Zeydan'ın seçime katılmasına olanak veren Diyarbakır Mahkemesi'nin "memnu hakların iadesi" kararını geçersiz sayarak Zeydan'ın mazbatasını iptal etmiş ve seçimi Arvas'ın kazandığını açıklamıştı.

Van İl Seçim Kurulu Başkanı, Zeydan kararına şerh düştü

Kararın açıklanmasının ardından yüzde 55 oyla Zeydan'ı seçen Vanlılar, seçme özgürlüklerinin gasp edilmesini protesto için sokaklara çıktı.

Özel ne dedi, heyette kimler var?

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Van İl Seçim Kurulu'nun kararı üzerine yaptığı açıklamada, "Cuma akşamı saat 16.55’te, bir başvuruyla bunu iptal ettirmek, Van halkının iradesini hiçe saymak, ona pusu kurmaktır." demişti.

Özel'den Zeydan açıklaması: Van halkının iradesini hiçe saymak, pusu kurmaktır

Özel açıklamanın ardından gelişmeleri yerinde takip için üçü de hukukçu olan İzmir milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Diyarbakır milletvekili Sezgin Tanrıkulu ve Şanlıurfa milletvekili Mahmut Tanal’dan oluşan bir heyet görevlendirdi.

(AEK)