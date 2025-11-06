CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Özel’in Ümraniye’de düzenlenen CHP mitingindeki konuşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben,

“Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık.”

ifadeleri kullandığı ve bu sözlerin yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Özel: “Yargı mensuplarıyla ilgili gerçekleri söylüyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i de eleştirerek,

“2 Ekim 2024’te başsavcı olarak atanıyor, 29 Kasım 2024’te Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak giriyor. Ekrem Başkanı tutukladığı günlerin de içinde olduğu dokuz ay boyunca bu yerlerden maaş alıyor" dedi.

Özel, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslendi, “Bundan sonra bizimle uğraşanlara sahip çık. Hak etmediğimi duyarsam, sen de hak ettiğini duyacaksın" dedi.

Ersöz'den açıklama

Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz X’te şu paylaşımı yaptı:

“Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı. Yavuz Oğhan’ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği bilgisi verildi. Kendisiyle avukat görüşü yapmak istediğimizde ise “operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz” ifade edildi. Benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç’in avukatına da yapıldığını öğrendik. Bu durum başka gazeteciler/kişiler hakkında da benzer uygulamaların olduğu anlamına gelebilir. Hali hazırda bekleyişimiz sürüyor. Emniyet ifadesi sonrasında Savcılığa sevk edilip-edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde belli olacak.”

AKP'den tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in sözlerini sert bir dille eleştirdi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına yönelik çirkin sözlerini lanetliyoruz. Bu siyasi saldırganlığa hukuk ve siyaset zemininde en net karşılığı vereceğiz.”

Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek, “Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

(EMK)