ENGLISH KURDÎ
Ana Sayfa
biamag
Haberler Yazarlar Galeriler Dosyalar Kitaplık
Ara
Kategorileri GösterKategorileri GizleKategoriler
ENGLISH KURDÎ
Ara Ana Sayfa
bianet-Bağımsız İletişim Ağı
Menü GösterMenü Gizle
bianet biamag english kurdî
BÖLÜMLER
Haberler Yazarlar Özel Dosyalar Projeler Kitaplık Galeriler Sitede Ara
KATEGORİLER
SOSYAL MEDYA
Facebook Twitter Youtube Instagram RSS E-bülten
KURUMSAL
Hakkımızda İletişim KVKK Politikası Gizlilik Sözleşmesi
HABER
Yayın Tarihi: 6 Kasım 2025 09:20
 ~ Son Güncelleme: 6 Kasım 2025 09:31
2 dk Okuma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Özel’in Ümraniye’de düzenlenen CHP mitingindeki konuşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

BİA Haber Merkezi

BİA Haber Merkezi

Görseli Büyüt
CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında soruşturma başlatıldı
Fotoğraf: CHP Basın

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, CHP Genel Başkanı Özgür Özel hakkında, “Cumhurbaşkanına hakaret” ve “kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından resen soruşturma başlattı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, soruşturmanın, Özel’in Ümraniye’de düzenlenen CHP mitingindeki konuşması üzerine başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Özel’in konuşmasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hitaben,

“Bundan sonra, etrafındakine, talimat verdiğine, bizimle uğraşan itine köpeğine sahip çık.”
ifadeleri kullandığı ve bu sözlerin yargı mensuplarını hedef aldığı gerekçesiyle soruşturmanın açıldığı bildirildi.

Özel: “Yargı mensuplarıyla ilgili gerçekleri söylüyorum”

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, söz konusu açıklamasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i de eleştirerek,

“2 Ekim 2024’te başsavcı olarak atanıyor, 29 Kasım 2024’te Eti Maden’in Lüksemburg’daki şirketine yönetim kurulu üyesi olarak giriyor. Ekrem Başkanı tutukladığı günlerin de içinde olduğu dokuz ay boyunca bu yerlerden maaş alıyor" dedi.

Özel, konuşmasının devamında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a da seslendi, “Bundan sonra bizimle uğraşanlara sahip çık. Hak etmediğimi duyarsam, sen de hak ettiğini duyacaksın" dedi.

Ersöz'den açıklama

Yavuz Oğhan’ın avukatı Hüseyin Ersöz X’te şu paylaşımı yaptı:

“Gazeteci Yavuz Oğhan, adı “gözaltı” olmayan ama son dönemde sıkça örneğine rastladığımız “fiili gözaltı” diyebileceğimiz bir şekilde saat 6:45’de polis tarafından evlerinden alındı. Yavuz Oğhan’ın evinde bir arama işlemi gerçekleştirilmedi. İfadesine başvurulmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne götürüleceği bilgisi verildi. Kendisiyle avukat görüşü yapmak istediğimizde ise “operasyonun devam ettiği, 1 saat sonra görüşebileceğimiz” ifade edildi. Benzer bir açıklamanın Şaban Sevinç’in avukatına da yapıldığını öğrendik. Bu durum başka gazeteciler/kişiler hakkında da benzer uygulamaların olduğu anlamına gelebilir. Hali hazırda bekleyişimiz sürüyor. Emniyet ifadesi sonrasında Savcılığa sevk edilip-edilmeyeceği ise ilerleyen saatlerde belli olacak.”

AKP'den tepki 

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Özel’in sözlerini sert bir dille eleştirdi:

“CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in Sayın Cumhurbaşkanımıza ve yargı mensuplarına yönelik çirkin sözlerini lanetliyoruz. Bu siyasi saldırganlığa hukuk ve siyaset zemininde en net karşılığı vereceğiz.”

Çelik, açıklamasında Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik sözlerin “kırmızı çizgi” olduğunu belirterek, “Bu barbarlıkla bütün gücümüzle mücadele edeceğiz” dedi.

(EMK)

Haber Yeri
İstanbul
özgür özel akın gürlek CHP ömer çelik
ilgili haberler
Özgür Özel: Akın Gürlek’e ben bir söyledim, o ikinciyi de itiraf etti
Bugün 14:42
/haber/ozgur-ozel-akin-gurleke-ben-bir-soyledim-o-ikinciyi-de-itiraf-etti-313323
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası
Bugün 08:26
/haber/akin-gurlekten-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-313288
Erdoğan, Özel’e tazminat davası açtı
6 Kasım 2025
/haber/erdogan-ozele-tazminat-davasi-acti-313281
CHP’nin bilgi işlem sorumlusu gözaltında
6 Kasım 2025
/haber/chpnin-bilgi-islem-sorumlusu-gozaltinda-313261
CHP'ye kayyım tepkisi davası: 3 kişi hakkında tahliye kararı
5 Kasım 2025
/haber/chp-ye-kayyim-tepkisi-davasi-3-kisi-hakkinda-tahliye-karari-313247
CHP'nin kurultay davası ertelendi
4 Kasım 2025
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ertelendi-313188
CHP’den “Sandığa Karşı Yargı: Bir Darbenin Anatomisi” raporu
30 Ekim 2025
/haber/chpden-sandiga-karsi-yargi-bir-darbenin-anatomisi-raporu-313034
Eski CHP'li belediye başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
29 Ekim 2025
/haber/eski-chp-li-belediye-baskani-mustafa-gul-gozaltina-alindi-313018
Hak odaklı, çok sesli, bağımsız gazeteciliği güçlendirmek için bianet desteğinizi bekliyor.
Google ile Katkıda Bulunun
HAK ODAKLI, ÇOK SESLİ,
BAĞIMSIZ GAZETECİLİĞİ GÜÇLENDİRELİM!
bianet'e destek olmak için tıklayın
ilgili haberler
Özgür Özel: Akın Gürlek’e ben bir söyledim, o ikinciyi de itiraf etti
Bugün 14:42
/haber/ozgur-ozel-akin-gurleke-ben-bir-soyledim-o-ikinciyi-de-itiraf-etti-313323
Akın Gürlek’ten Özgür Özel’e 500 bin TL’lik tazminat davası
Bugün 08:26
/haber/akin-gurlekten-ozgur-ozele-500-bin-tllik-tazminat-davasi-313288
Erdoğan, Özel’e tazminat davası açtı
6 Kasım 2025
/haber/erdogan-ozele-tazminat-davasi-acti-313281
CHP’nin bilgi işlem sorumlusu gözaltında
6 Kasım 2025
/haber/chpnin-bilgi-islem-sorumlusu-gozaltinda-313261
CHP'ye kayyım tepkisi davası: 3 kişi hakkında tahliye kararı
5 Kasım 2025
/haber/chp-ye-kayyim-tepkisi-davasi-3-kisi-hakkinda-tahliye-karari-313247
CHP'nin kurultay davası ertelendi
4 Kasım 2025
/haber/chp-nin-kurultay-davasi-ertelendi-313188
CHP’den “Sandığa Karşı Yargı: Bir Darbenin Anatomisi” raporu
30 Ekim 2025
/haber/chpden-sandiga-karsi-yargi-bir-darbenin-anatomisi-raporu-313034
Eski CHP'li belediye başkanı Mustafa Gül gözaltına alındı
29 Ekim 2025
/haber/eski-chp-li-belediye-baskani-mustafa-gul-gozaltina-alindi-313018
Sayfa Başına Git